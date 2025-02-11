Шевченко резко отозвался о Тимощуке

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук "не существует и не будет существовать в украинском футболе". По его словам, это единодушная позиция футбольного сообщества Украины.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко выступил во время пресс-конференции в Доме футбола, где отчитывался за первый год в должности президента УАФ. Журналисты спросили президента УАФ по поводу выигранного Анатолием Тимощуком решения спортивного арбитражного суда в Лозанне против Украинской ассоциации футбола о лишении его всех титулов.

"Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас. То, что он выиграл апелляцию в CAS — это не мы принимали решения. Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно. Поэтому не думаю, что его тему вообще надо подымать", — сказал Шевченко.

Анатолий Тимощук провел 144 матча за сборную Украины и играл за украинские клубы "Волынь" и "Шахтер", а также немецкую "Баварию", российский "Зенит" и казахстанский "Кайрат".

После завершения игровой карьеры Тимощук стал ассистентом главного тренера в "Зените". 11 марта 2022 контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола. В ответ Тимощук судился из УАФ из-за решения лишить его всех титулов и запрета работать в футболе.

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