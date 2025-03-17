Невероятная Испания: что удалось Барсе, уступая по ходу матча в два мяча

"Барселона" и "Атлетико" вновь порадовали любителей футбола невероятно зрелищной игрой. И это при том, что совсем недавно эти команды встречались в первом полуфинале Кубка короля. Тогда игра закончилась 4:4, в результате чего возникали с одной стороны опасения, что все голы остались в том поединке, но, с другой стороны, были и надежды на продолжение голевой феерии.

Атлетико - Барселона. Фото из открытых источников

Как показала игра, были шансы на подтверждение обоих теорий. До 70 минуты "Атлетико" защищался, не без основания надеясь на контратаки, счет был только 1:0 (забил Хулиан Альварес после передачи сына главного тренера "Атлетико" Джулиано), но дальше началось самое интересное.

Сначала вышедший на замену Серлотт в который раз в этом сезоне забил "Барселоне", сделав счет 2:0. Однако Левандовски сразу сократил разрыв, воспользовавшись передачей Кунде, а через шесть минут Ферран Торрес после паса Рафиньи головой сравнял счет.

Арбитр добавил шесть минут и этого времени хватило, чтобы Ямал с помощью рикошета вывел свою команду вперед. А когда закончились эти шесть минут, а арбитр не свистел, в ворота "матрасников" влетел четвертый гол – Рафинья снова ассистировал Торресу.

2:4 – "Реал" все еще на первом месте, но у "Барселоны" три очка отставания при двух играх в запасе. Да и "Атлетико" при одной игре в запасе может догнать соседей. Дальше будет интересно. А мы тем временем будем ожидать еще одного шоу между этими командами в ответном матче в полуфинале Кубка 2 апреля.

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