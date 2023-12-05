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"У каждого есть свои сильные и слабые стороны": Артета об ошибке Зинченко в матче с "Вулвз"

Александр Зинченко отдал голевую передачу в матче прошедшего тура

сегодня, 13:29
Автор:
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Куров Артем
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На выходных в английской Премьер-лиге "Арсенал" победил "Вулверхэмптон" со счетом 2:1. Все 90 минут в том матче отыграл Александр Зинченко, отдавший голевую передачу, но допустивший ошибку в моменте с пропущенным мячом. Микель Артета прокомментировал игру украинца, сообщает The Athletic.

"У каждого есть свои сильные и слабые стороны": Артета об ошибке Зинченко в матче с "Вулвз"

Зинченко во время матча. Фото с открытых источников

Главный тренер "канониров" поддержал Зинченко и сказал, что у всех есть свои сильные и слабые стороны.


Ты должен любить их такими, какие они есть. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком.

Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим.

Это свойственно ему, он может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер. Он умен, и его скорость работы зашкаливает, вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует, и у него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним, – сказал Микель Артета.

Напомним, что Зинченко в матче с "Вулвергемптоном" сначала на 13 минуте отдал голевую передачу, а на 86 потерял мяч в своей штрафной, что привело к голу. В итоге "Арсенал" победил 2:1 и остался на первой строчке в АПЛ.

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Источник: https://theathletic.com/uk/
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