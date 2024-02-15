"Трудно сказать на каком мы сейчас уровне": слова тренера "Шахтера" перед матчем с "Марселем"

Сегодня стартуют матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы. В одном из них донецкий "Шахтер" встретится с марсельским "Олимпиком". Главный тренер горняков Марино Пушич на предматчевой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".



Марино Пушич перед матчем. Фото с открытых источников

Всегда есть разница, когда ты возглавляешь команду посреди сезона. Очень трудно сказать, на каком мы сейчас равны, потому что оппозиция со стороны соперников в межсезонье была не такой, какой можно ожидать от таких серьезных команд, как "Марсель". Мы голодны к игре и хотим снова соревноваться. Конечно, я могу кое-что рассказать о наших сильных и слабых сторонах, но я этого не буду делать. У нас очень молодой состав, это правда, но очень талантливые амбициозные игроки, которые хотят развиваться и очень тяжело работать. Да, действительно, у нас большинство игроков из Украины – талантливые футболисты, имеющие поддержку двух или трех опытных игроков – и это хорошо также и для развития украинского футбола в целом. Сейчас у нас Кевин на позиции вингера, Марлон – полузащитник: они оба из Бразилии, молодые игроки, 20 и 21 год, имеют большой потенциал. С Кевином мы работаем уже три недели и он показывает значительный потенциал. К сожалению, с Марлоном у нас еще не было возможности встретиться – увидимся завтра. Он травмировался во время последней игры за национальную сборную, поэтому завтра его в составе не будет, к сожалению, сказал Марино Пушич.

Где смотреть матч

Игру "Шахтер" — "Марсель" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 19:00 по киевскому времени.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

