Три «Б» для «Динамо» и шанс для «Шахтера»: гранды украинского футбола узнали своих соперников в Лиге Чемпионов

Сегодня в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов. Столичное "Динамо" попало в одну группу с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой", а донецкий "Шахтер" — с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает портал "Sport.ua".

Лига Чемпионов Фото: football.ua

Футбольные обозреватели уже отметили, что киевлянам будет непросто побороться за первое и второе место в группе E, ведь заработать очки в играх с "Барселоной" и "Баварией" будет очень непросто – команды с совершенно разным классом. Интересным может быть противостояние с португальской "Бенфикой", за которую теперь выступает нападающий украинской сборной Роман Яремчук. Что касается "Шахтера", то у него есть кое-какие шансы, как минимум, побороться за выход с группы с тем же "Интером" и "Шерифом". Противостоять "Шахтеру" будет сложнее.

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич в комментарии "Sport.ua" уже довольно эмоционально отреагировал на жеребьевку ЛЧ. Мирон Богданович считает, что будет настоящим чудом, если киевляне займут хотя бы третье место и продолжат выступать в Лиге Европы, ведь соперничать при нынешней разнице в классе с "Барселоной" и "Баварией" просто нереально. Что же касается "Шахтера", то Маркевич считает, что горняки спокойно могут побороться за первое или второе место в группе с "Интером" и "Реалом".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Лиге чемпионов Украину будут представлять два клуба. Благодаря стойкости и силе духа горняки составили компанию "Динамо", пройдя в групповой раунд ЛЧ и теперь подарят украинским болельщика море эмоций уже этой осенью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!