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Тренер "Валенсии" прокомментировал гол Яремчука

Роман Яремчук забил второй гол за "Валенсию" вообще и дебютный в Ла Лиге

3 января 2024, 17:48
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" за которую играет Роман Яремчук принимала на "Месталье" "Вильярреал". Украинец забил свой дебютный гол в чемпионате Испании. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха прокомментировал игру Яремчука, сообщает официальный сайт клуба.

Тренер "Валенсии" прокомментировал гол Яремчука

Роман Яремчук на тренировке. Фото с открытых источников

В конце концов все выглядели хорошо. Как и Роман Яремчук, забивший гол. Чем конкурентоспособнее мы будем как команда, тем мы, безусловно, будем сильнее.

Я уверен, что Яремчук получит уверенность, забивая голы. Наша цель – построить команду, в которой будет задействован каждый, – сказал испанский наставник.

Обзор матча и гол Яремчука


Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

  • "Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

  • "Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

  • "Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

  • 18:00 "Гранада" – "Кадис"

  • 20:15 "Реал" — "Мальорка"

  • 20:15 "Сельта" — "Бетис"

  • 22:30 "Жирона" — "Атлетико"

Четверг, 4 января

  • 18:00 "Осасуна" — "Альмерия"

  • 20:15 "Севилья" — "Атлетик"

  • 22:30 "Лас-Пальмас" — "Барселона

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти. Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

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Источник: https://www.valenciacf.com/en/article/en-baraja-the-team-s-work-translated-into-a-great-victory-2024-01-02
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