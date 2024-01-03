Тренер "Валенсии" прокомментировал гол Яремчука

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Куров Артем
Вчера состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" за которую играет Роман Яремчук принимала на "Месталье" "Вильярреал". Украинец забил свой дебютный гол в чемпионате Испании. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха прокомментировал игру Яремчука, сообщает официальный сайт клуба.
Роман Яремчук на тренировке. Фото с открытых источников
В конце концов все выглядели хорошо. Как и Роман Яремчук, забивший гол. Чем конкурентоспособнее мы будем как команда, тем мы, безусловно, будем сильнее.
Я уверен, что Яремчук получит уверенность, забивая голы. Наша цель – построить команду, в которой будет задействован каждый, – сказал испанский наставник.
Вторник, 2 января
"Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1
"Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1
"Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2
Среда, 3 января
18:00 "Гранада" – "Кадис"
20:15 "Реал" — "Мальорка"
20:15 "Сельта" — "Бетис"
22:30 "Жирона" — "Атлетико"
Четверг, 4 января
18:00 "Осасуна" — "Альмерия"
20:15 "Севилья" — "Атлетик"
22:30 "Лас-Пальмас" — "Барселона
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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти. Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
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