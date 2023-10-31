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Травма Мудрика: сыграет ли украинец за Челси в Кубке лиги

Из-за травмы Мудрик пропустил матч АПЛ с Брентфордом

сегодня, 17:20
Автор:
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Куров Артем
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Недавно появилась новость, что вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил травму. Это не позволило ему сыграть в выходные в АПЛ. Сыграет ли он в завтрашнем матче Кубка лиги, сообщает пресс-служба "синих", передают "Комментарии".

Травма Мудрика: сыграет ли украинец за Челси в Кубке лиги

Мудрик с мячем. Фото с открытых источников

Как отмечается на официальном сайте футбольного клуба "Челси", украинский полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы. Поэтому становится понятно, что в матче Кубка Английской лиги завтра он не сыграет.


В этом сезоне Мудрик сыграл за аристократов восемь матчей в АПЛ и один матч в Кубке лиги. В этих матчах он сумел отличиться двумя забитыми голами.

Интересно, что в матче "Челси" и "Брентфорда" на поле могли встретиться два украинца Мудрик и Ярмолюк. Однако Михаил получил незначительное повреждение и пропускал матч. Без него "Челси" дома проиграл "Брентфорду".

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Также "Комментарии" писали, вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему.

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"Комментарии" также писали, что в эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли.



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Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/injury-update-ahead-of-blackburn-rovers
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