Травма Мудрика: сыграет ли украинец за Челси в Кубке лиги

Недавно появилась новость, что вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил травму. Это не позволило ему сыграть в выходные в АПЛ. Сыграет ли он в завтрашнем матче Кубка лиги, сообщает пресс-служба "синих", передают "Комментарии".



Мудрик с мячем. Фото с открытых источников

Как отмечается на официальном сайте футбольного клуба "Челси", украинский полузащитник продолжает восстанавливаться после травмы. Поэтому становится понятно, что в матче Кубка Английской лиги завтра он не сыграет.



В этом сезоне Мудрик сыграл за аристократов восемь матчей в АПЛ и один матч в Кубке лиги. В этих матчах он сумел отличиться двумя забитыми голами.



Интересно, что в матче "Челси" и "Брентфорда" на поле могли встретиться два украинца Мудрик и Ярмолюк. Однако Михаил получил незначительное повреждение и пропускал матч. Без него "Челси" дома проиграл "Брентфорду".



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"Комментарии" также писали, что в эти выходные в Английской Премьер-лиге состоялись довольно интересные матчи, в том числе при участии украинцев. Что интересно, все команды, в составе которых на поле появлялись представители Украины, свои матчи выиграли.

