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Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка

Анатолий до сих пор никак не прокомментировал вторжение РФ

9 марта 2022, 21:40
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывшего капитана сборной нашей страны Анатолия Тимощука могут лишить звания почетного гражданина Луцка, где он родился. Об этом информирует на своей странице в социальных сетях городской голова Луцка Игорь Полищук.

Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка

Анатолий Тимощук (фото из открытых источников)

По его словам, на ближайшем заседании сессии горсовета будет внесен проект решения о том, чтобы лишить Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города Луцк. Этот известный футболист за период агрессии публично не заявил свою позицию по поводу нападения России на Украину. Более того, он остался и работает в футбольном клубе государства-оккупанта.

Важно, что представители Украинской ассоциации футбола решили наказать известного футболиста и лишить его всех титулов, наград, знатных званий и тренерской лицензии. Еще исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

При этом, о своем одноклубнике уже сказали свое мнение без украшений экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и представитель украинского тренерского корпуса Олег Федорчук.

Вместе с тем, бывший житель Луцка Анатолий Тимощук является рекордсменом, ведь сыграл много матчей в составе сборной Украины. На его личном счету 144 поединка, на которые он выходил в сине-желтой футболке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скандальный украинский футболист в будущем решил продолжить карьеру, в другом виде спорта. 36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта. Спортсмен заявил, что хочет активно заняться любительским боксом после того, как покинет карьеру профессионального футболиста.


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Источник: https://www.facebook.com/ihor.polishchuk/posts/5094821963916767
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