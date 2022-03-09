Тимощука хотят лишить звания почетного гражданина Луцка

Бывшего капитана сборной нашей страны Анатолия Тимощука могут лишить звания почетного гражданина Луцка, где он родился. Об этом информирует на своей странице в социальных сетях городской голова Луцка Игорь Полищук.

Анатолий Тимощук (фото из открытых источников)

По его словам, на ближайшем заседании сессии горсовета будет внесен проект решения о том, чтобы лишить Анатолия Тимощука звания почетного гражданина города Луцк. Этот известный футболист за период агрессии публично не заявил свою позицию по поводу нападения России на Украину. Более того, он остался и работает в футбольном клубе государства-оккупанта.

Важно, что представители Украинской ассоциации футбола решили наказать известного футболиста и лишить его всех титулов, наград, знатных званий и тренерской лицензии. Еще исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

При этом, о своем одноклубнике уже сказали свое мнение без украшений экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и представитель украинского тренерского корпуса Олег Федорчук.

Вместе с тем, бывший житель Луцка Анатолий Тимощук является рекордсменом, ведь сыграл много матчей в составе сборной Украины. На его личном счету 144 поединка, на которые он выходил в сине-желтой футболке.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что скандальный украинский футболист в будущем решил продолжить карьеру, в другом виде спорта. 36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта. Спортсмен заявил, что хочет активно заняться любительским боксом после того, как покинет карьеру профессионального футболиста.

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