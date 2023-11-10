Таблица коэффициентов УЕФА: что изменилось для Украины по итогам матчей еврокубков

Украинские клубы донецкий "Шахтер" и луганская "Заря" провели свои матчи в еврокубках на этой неделе. Сколько баллов принесли их выступления Украине в таблицу коэффициентов УЕФА, разобрались комментарии.



Сикан забивает "Барселоне". Фото прес-служба "Шахтера"

Своей сенсационной победой над Барселоной донецкий Шахтер принес Украине 0,400 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Были ожидания, что "Заря" также сможет принести хоть качество балла, однако луганская команда не смогла вырвать ничью в матче с израильским "Маккаби Тель-Авив". Кстати благодаря этой победе идущий 18 Израиль приблизился к нам на расстояние 0,125 балла. Украина остается 17, а впереди Сербия, которая на этой неделе не набрала очков, в результате чего мы сократили отставание до 0,775.

Победа "Шахтера"

В первом тайме "Барселона" привычно больше держала мяч у себя, но не создавала каких-либо опасных моментов. "Шахтер" наоборот выбегал в быстрые атаки и создавал остроту как, например, после почти выхода один на один, Николай Матвиенко мощно пробил, но прямо в Тер Штегена. Эта острота дала свои плоды на 40 минуте после быстрой атаки Гочолеишвили нашел подачей в штрафной Данила Сикана, который красиво головой переправил мяч в дальний угол.



После перерыва каталонцы активизировались и начали все больше и больше давить на ворота горняков. Так, некоторые опасные моменты создавались, но их было не столь много. "Шахтер" даже сумел забить второй гол, но его отменяли из-за офсайда. В итоге "Барселона" так и не смогла сравнять счет. В результате 1:0 сенсационная победа донецкого клуба.



Также отметим, что в эти выходные в Украинской Премьер-лиге состоятся восемь матчей 14-го тура. Среди самых интересных матчи "Шахтера" против "Днепра-1" и лидера чемпионата "Кривбаса" против "Динамо". Где и когда смотреть матчи читайте в материале Комментариев.

