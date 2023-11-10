Анонс матчей 14-го тура Украинской Премьер-лиги: где и когда смотреть

В эти выходные в Украинской Премьер-лиге состоятся восемь матчей 14-го тура. Среди самых интересных матчи "Шахтера" против "Днепра-1" и лидера чемпионата "Кривбаса" против "Динамо". "Комментарии" разобрались где и когда смотреть матчи УПЛ.



Матч "Шахтера" против "Днепра-1". Фото с открытых источников

"Шахтер" — "Днепр-1"

Центральный матч тура в УПЛ "Шахтер" — "Днепр-1" состоится в воскресенье на "Арене Львов". "Горняки" находятся на 4 позиции в чемпионате, но имеют два матча в запасе. Также у "Шахтера" прекрасное настроение, ведь посреди недели они обыграли "Барселону".



"Днепр-1" находится на 2 строчке в таблице чемпионата. Команда Юрия Максимова из последних семи матчей в УПЛ победила шесть раз и однажды проиграла. В последнем матче была одержана минимальная победа над "Александрией".



Матч можно будет посмотреть на платформах Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV. Начало в воскресенье в 19:00



"Кривбас" — "Динамо"

Неожиданный лидер чемпионата "Кривбас" будет принимать кризисное киевское "Динамо". Криворожцы в последнем туре сыграли вничью с "Полисьем" 1:1, а "бело-синие" проиграли "Шахтеру" 0:1, после чего Мирча Луческу подал в отставку. Киевляне сейчас находятся на 8 позиции, но имеют 3 игры в запасе. Матч можно будет посмотреть на YouTube-канале ФК Кривбас в воскресенье в 13:00.



Другие поединки 14-го тура

10 ноября



- "Колос" — "Минай" 17:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

11 ноября



- "Оболонь" — "Ворскла" 13:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

- "Полесье" — "Металлист 1925" 15:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

- "Александрия" — "Верес" 17:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

12 ноября



- "Кривбас" — "Динамо" 13:00 YouTube-канал ФК "Кривбас"

- "Заря" — "ЛНЗ" 14:00 УНИАН

- "Черноморец" — "Движение" 17:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

- "Шахтер" — "Днепр-1" 19:00 Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV.

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