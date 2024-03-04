Сын футбольной легенды выбирает Украину: Кристиан Шевченко получил паспорт

В мире футбола всегда есть особый восторг, когда на сцену выходят потомки легендарных игроков, готовые продолжить семейные традиции и оставить свой след в истории. Вот и Кристиан Шевченко, сын известного во всем мире Андрея Шевченко, уже на пороге больших перемен в своей карьере, которые могут определить его футбольное будущее.

Сын Андрея Шевченко Кристиан получил украинское гражданство

Недавно стало известно, что 17-летний форвард "Уотфорда" Кристиан Шевченко получил украинское гражданство, процедура которого была завершена в рекордно короткие сроки – менее двух месяцев. Это событие не только открывает перед молодым талантом двери к международному футболу, но и позволяет выступать за юношеские сборные Украины, в частности под руководством Дмитрия Михайленко, наставника сборной Украины U-19, который уже планирует использовать Шевченко-младшего на позиции вингера.

Первая тренировка сборной, к которой теперь может присоединиться Кристиан, запланирована на 16 марта, а уже 20-26 марта команде предстоит участвовать в элит-раунде, где будет сформирована заявка за две недели до старта турнира. Это станет испытанием не только для самого игрока, но и для тренерского штаба, рассчитывающего на его вклад в будущие успехи команды.

Кроме Шевченко, украинское гражданство получил и полузащитник Бенфики Андре Вакулюк, хотя его пока не вызвали в сборную Украины U-17 на элит-раунд за право поехать на Евро U-17.

Напомним, что 15 января во время XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола был избран новый президент УАФ . Им стала легенда украинского футбола и обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.