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Сыграет ли Цыганков против "Альмерии" в эти выходные: ответ тренера Жироны

Виктор Цыганков пропустил последние четыре матча "Жироны" из-за травмы

сегодня, 16:28
Автор:
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Куров Артем
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В воскресенье 14 января "Жирона" проведет матч в рамках 20 тура испанской Ла Лиги поедет в гости в "Альмерию". Тренер каталонцев Мичел прокомментировал состояние восстанавливающихся от травм игроков, в частности упомянул и о Викторе Цыганкове. Об этом сообщает Radio Girona Esports.

Сыграет ли Цыганков против "Альмерии" в эти выходные: ответ тренера Жироны

Цыганков празднует гол. Фото прес-служба "Жироны"

Эрик Гарсия и Давид Лопес не сыграют. Виктор Цыганков, Янхель Эррера, Борха Гарсия и Рикард Артеро вот-вот полноценно вернутся. Есть сомнения, войдут ли последние двое в заявку на матч против Альмерии.

После отъезда Кебе на Кан в полузащите нам нужен игрок. В обороне у нас есть потери, но есть другие игроки, которые должны решить эту проблему. Посмотрим, сможем ли мы пригласить кого-нибудь, кто сможет улучшить то, что имеем, – сказал испанский наставник.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

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Источник: https://x.com/SERGironaEsport/status/1745774462228664641?s=20
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