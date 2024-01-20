Свитолина, Костюк и Ястремская установили историческое достижение на Australian Open

Сразу три украинских теннисистки Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина вышли в 1/8 Australian Open. Тем самым они установили историческое достижение и впервые в истории украинского тенниса сразу втроем попали на эту стадию в турнирах "Большого шлема", передают "Комментарии".



Коллаж Свитолина, Костюк и Ястремская

Элина Свитолина обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич в двух сетах – 6:2, 6:3, Марта Костюк победила россиянку Элину Аванесян – 2:6, 6:4, 6:4, а Даяна Ястремская одолела Эмму Наварро из США – 6:2 2:6, 6:1.

До этого, только на турнирах "Уимблдон"в 2019 году (Свитолина, Ястремская), "Ролан Гаррос" в 2023 году (Свитолина, Цуренко) и "Уимблдон"-2023 (Свитолина, Цуренко) Украина доходила до такого этапа, представленная двумя теннисистками.

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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