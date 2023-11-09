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Сухой матч и отраженный пенальти: Лунин в команде недели Лиги чемпионов (фото)

Лунин провел свой первый сухой матч за "Реал" в Лиге чемпионов

сегодня, 11:40
Автор:
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Куров Артем
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Вчера на Сантьяго Бернабеу состоялся матч между мадридским "Реалом" и "Брагой". Место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин, который провел отличный сухой матч и попавший в команду недели по версии Whoscored, передают "Комментарии".

Сухой матч и отраженный пенальти: Лунин в команде недели Лиги чемпионов (фото)

Лунин отбивает пенальти. Фото прес-служба "Реала"

Сэйвы Лунина

Из-за травмы Кэпы Аррисабалаги, за несколько минут до начала матча в стартовом составе на матч 4-го тура Лиги чемпионов появился Андрей Лунин. И уже на 6-й минуте встречи ему пришлось серьезно вступить в игру. Лукас Васкес нарушил правила в своей штрафной, за что судья назначил пенальти. Но Андрей Лунин потащил удар от Джало в нижний угол ворот.


Сухой матч и отраженный пенальти: Лунин в команде недели Лиги чемпионов (фото) - фото 2

В итоге за весь матч работы у Лунина было не слишком много. Однако стоит отметить хорошую игру ногами в течение всех 90 минут и концентрацию на последних секундах встречи. После подачи с фланга Абель Руис имел возможность забить гол престижа, когда пробивал головой с нескольких метров в противоход украинскому голкиперу, но Лунин совершил еще один замечательный сэйв. Благодаря уверенной игре Андрея "Реал" победил 3:0, а сам украинец провел свой первый сухой матч за мадридский клуб в Лиге чемпионов.

Сухой матч и отраженный пенальти: Лунин в команде недели Лиги чемпионов (фото) - фото 3

Команда недели

За столь хорошую игру портал Whoscored поставил Лунину оценку 8,5, которая была третьей в команде после бразильских звезд атаки "Реала" Винисиуса и Родриго. Также, по версии того же Whoscored, это самый высокий балл среди всех вратарей 4-го тура Лиги чемпионов и заслуженное место в команде недели.

Сухой матч и отраженный пенальти: Лунин в команде недели Лиги чемпионов (фото) - фото 4

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Источник: https://www.whoscored.com/Regions/250/Tournaments/12/Seasons/9664/Stages/22538/Show/Europe-Champions-League-2023-2024
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