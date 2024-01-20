Сухой матч для Трубина и "Бенфики": обзор поединка с "Боавиштой" (ВИДЕО)



















Вчера проходил один из матчей 18-го тура Португальской лиги. В нем "Бенфика" Анатолия Трубина принимала на собственном стадионе "Боавишта". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Футболисты Бенфики перед матчем. Фото прес-служба клуба





Расписание и результаты всех матчей 18-го тура Лиги Португалии

18.01.24 "Фомоликан" 1:2 "Брага"

18.01.24 "Визела" 2:5 "Спортинг"

19.01.24 "Бенфика" 2:0 "Боавишта"

20.01.24 "Эштурил-Прая" — "Арока" 17:30

20.01.24 "Касса Пиа" — "Фаренсе" 20:00

20.01.24 "Порту" — "Морейренси" 22:30

21.01.24 "Портимоненси" — "Жил Висенте" 17:30

21.01.24 "Шавеш" — "Риу Аве" 20:00

21.01.24 "Витория" Гимарайнш – "Эштрела" 22:30

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Читайте также, что украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) узнала имя своей соперницы в третьем круге Australian Open. На этом этапе Костюк сыграет против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA).

