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Сухой матч для Трубина и "Бенфики": обзор поединка с "Боавиштой" (ВИДЕО)

Анатолий Трубин получил оценку 6,6 от портала Whoscored

сегодня, 11:26
Автор:
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Куров Артем
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Вчера проходил один из матчей 18-го тура Португальской лиги. В нем "Бенфика" Анатолия Трубина принимала на собственном стадионе "Боавишта". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Сухой матч для Трубина и "Бенфики": обзор поединка с "Боавиштой" (ВИДЕО)

Футболисты Бенфики перед матчем. Фото прес-служба клуба


Расписание и результаты всех матчей 18-го тура Лиги Португалии

18.01.24 "Фомоликан" 1:2 "Брага"

18.01.24 "Визела" 2:5 "Спортинг"  

19.01.24 "Бенфика" 2:0 "Боавишта"

20.01.24 "Эштурил-Прая" — "Арока" 17:30

20.01.24 "Касса Пиа" — "Фаренсе" 20:00

20.01.24 "Порту" — "Морейренси" 22:30

21.01.24 "Портимоненси" — "Жил Висенте" 17:30

21.01.24 "Шавеш" — "Риу Аве" 20:00

21.01.24 "Витория" Гимарайнш – "Эштрела" 22:30

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UuhO5zCBOGg
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