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Страстный поцелуй бомбардира УПЛ и его жены на Мальдивах

Форвард сборной Украины проводит свой отпуск со вкусом

20 декабря 2021, 21:25
Автор:

Олег Терещенко
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Лучший бомбардир Украинской премьер-лиги форвард СК "Днепр-1" Артем Довбик (герой поединка сборной Украины в матче против Швеции) проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей красавицей-женой на Мальдивах.

Страстный поцелуй бомбардира УПЛ и его жены на Мальдивах

Артем Довбик и его жена - фото с Инстаграм

По сообщению sport.fakty.ua, фото страстного поцелуя с Юлией на берегу Индийского океана Довбик опубликовал в Instagram.

"Один из немногих футболистов, кто заслужил отдых!", "Я знал, что у него будет момент", "Огонь! Тема, на тебя дети подписаны, что вы делаете! Где цензура?!", "Давай, отдохни классно и в "Динамо" (Киев)", – пишут в комментариях подписчики.

Поделилась снимком с отдыха и жена Артема (судя по публикациям в соцсетях, Довбики проводят отпуск в компании защитника "Динамо" Александра Тимчика и его жены Карины).

Страстный поцелуй бомбардира УПЛ и его жены на Мальдивах - фото 2

Интересный факт, Артем Довбик и его будущая жена Юлия с первого класса сидели рядом за одной партой. Их рассадили, по словам девушки, только когда Тема дерзко начал списывать у соседки. Долгое время они просто дружили, а подлинные чувства возникли уже после школы. Прошла пара испытаний и разлуки, когда Артем играл в Дании за Митьюлланд, а Юлия оставалась в Украине.

Предложение руки и сердца любимый футболист сделал во время отдыха в Доминиканской Республике под шум океана. Летом прошлого года Артём и Юлия сыграли свадьбу в Черкассах.

Страстный поцелуй бомбардира УПЛ и его жены на Мальдивах - фото 3

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Артем Довбык провел за СК "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал пять результативных передач, уверенно возглавляя бомбардирскую гонку УПЛ и лидируя по системе" .

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в матче 1/32 финала Кубка Франции произошло несчастье : поединок между командами был остановлен.



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Источник: https://sport.fakty.ua/392177-strastnyj-poceluj-na-maldivah-geroj-evro-2020-dovbik-otdyhaet-s-krasavicej-zhenoj-na-okeane
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