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Страшные кадры: во время празднования победы сборной Аргентины погиб фанат (ВИДЕО)

К сожалению, молодой человек получил травмы не совместимые с жизнью и скончался в больнице. Врачи не смогли помочь несчастному.

сегодня, 00:10
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Автор:

Анна Нестерова








Во время праздничного парада, который был устроен в Аргентине в честь победы сборной страны по футболу на Чемпионате мира 2022, произошел трагический инцидент.

Страшные кадры: во время празднования победы сборной Аргентины погиб фанат (ВИДЕО)

Сборная Аргентины на ЧМ 2022/ Фото из открытых источников

Так, во время того, как автобус с открытой крышей, в котором сидели футболисты, ехал по улицам Буэнос-Айреса обезумевшие фанаты пытались попасть к своим кумирам.

В какой-то момент двое мужчин решили запрыгнуть в автобус с моста. Первый фанат удачно приземлился в салоне автобуса, в то время как второй парень потерял равновесие и рухнул на асфальт. Сообщается, что 24-летний местный житель получил страшную черепно-мозговую травму и был экстренно доставлен в больницу. К сожалению, парень скончался. После этого праздничный парад было решено остановить, а футболистов сборной доставить в безопасное место.

Известно, что отпраздновать победу сборной на улицу Аргентины вышли миллионы людей. Праздничные шествия к вечеру переросли в массовые беспорядки: фанаты крушили автомобили, жгли на улицах костры, били витрины и врывались в магазины. Также, по предварительным данным, было ограблено несколько банков.

В ходе уличных беспорядков более 30 человек получили ранения различной степени тяжести, а 13 аргентинцев были арестованы за хулиганство.

Напомним, сборная Аргентины по футболу в финале Чемпионата мира 2022 года, который проходил в Катаре, победила команду Франции по серии послематчевых пенальти. Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах.

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