Страшные кадры: во время празднования победы сборной Аргентины погиб фанат (ВИДЕО)



















Во время праздничного парада, который был устроен в Аргентине в честь победы сборной страны по футболу на Чемпионате мира 2022, произошел трагический инцидент.

Сборная Аргентины на ЧМ 2022/ Фото из открытых источников

Так, во время того, как автобус с открытой крышей, в котором сидели футболисты, ехал по улицам Буэнос-Айреса обезумевшие фанаты пытались попасть к своим кумирам.

В какой-то момент двое мужчин решили запрыгнуть в автобус с моста. Первый фанат удачно приземлился в салоне автобуса, в то время как второй парень потерял равновесие и рухнул на асфальт. Сообщается, что 24-летний местный житель получил страшную черепно-мозговую травму и был экстренно доставлен в больницу. К сожалению, парень скончался. После этого праздничный парад было решено остановить, а футболистов сборной доставить в безопасное место.

Известно, что отпраздновать победу сборной на улицу Аргентины вышли миллионы людей. Праздничные шествия к вечеру переросли в массовые беспорядки: фанаты крушили автомобили, жгли на улицах костры, били витрины и врывались в магазины. Также, по предварительным данным, было ограблено несколько банков.

В ходе уличных беспорядков более 30 человек получили ранения различной степени тяжести, а 13 аргентинцев были арестованы за хулиганство.

Напомним, сборная Аргентины по футболу в финале Чемпионата мира 2022 года, который проходил в Катаре, победила команду Франции по серии послематчевых пенальти. Этот титул стал третьим для аргентинцев. Ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира в 1978 и 1986 годах.

Ранее "Комментарии" писали: Что Роналду достал из трусов и съел прямо во время матча ЧМ против Ганы (ВИДЕО). Португальский футболист своим поступком поставил в недоумение миллионы человек по всему миру и каждый принялся гадать, что же достал из трусов спортсмен.

Читайте также: В США роботы-полицейские будут убивать людей: подробности. В Сан-Франциско были введены новые правила, согласно которым роботы-полицейские смогут использоваться для ликвидации людей. Данное решение стало поистине беспрецедентным.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!