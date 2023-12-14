"Странно гордиться командой после поражения": слова тренера "Шахтера" о матче с "Порту"

Донецкий "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. После матча главный тренер "горняков" Марино Пушич дал пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".



Пушич с помощником. Фото прес-служба Шахтера

К сожалению, мы проиграли, а причина очень проста – они забили пять голов, а мы только три. Порту — очень хорошая команда, которая действует в высоком темпе, очень авантюрная.

Соперник хорошо начал, мы хорошо отыгрывались. Мы даже доминировали в некоторых моментах. Но мы все же допустили две-три ненужные ошибки. На этом уровне такое количество ошибок — непозволительная роскошь.

Поэтому играть было не так легко, но, конечно, мы пытались это сделать все время. Особенно в последние 25 минут.

Мы действительно сделали все, но они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой. Эти поединки важны для обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт.

Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в великолепном турнире — в Лиге Европы, – сказал наставник горняков.