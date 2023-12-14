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"Странно гордиться командой после поражения": слова тренера "Шахтера" о матче с "Порту"

Донецкий "Шахтер" в сверхрезультативном матче уступил "Порту"

сегодня, 11:23
Автор:
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Куров Артем
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Донецкий "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. После матча главный тренер "горняков" Марино Пушич дал пресс-конференцию. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Странно гордиться командой после поражения": слова тренера "Шахтера" о матче с "Порту"

Пушич с помощником. Фото прес-служба Шахтера


К сожалению, мы проиграли, а причина очень проста – они забили пять голов, а мы только три. Порту — очень хорошая команда, которая действует в высоком темпе, очень авантюрная.

Соперник хорошо начал, мы хорошо отыгрывались. Мы даже доминировали в некоторых моментах. Но мы все же допустили две-три ненужные ошибки. На этом уровне такое количество ошибок — непозволительная роскошь.

Поэтому играть было не так легко, но, конечно, мы пытались это сделать все время. Особенно в последние 25 минут.

Мы действительно сделали все, но они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой. Эти поединки важны для обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт.

Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в великолепном турнире — в Лиге Европы, – сказал наставник горняков.

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Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.




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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/december/14_news/14_marino-pusic/
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