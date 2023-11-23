Стоимость состава сборной Украины и соперников по плей-офф Евро-2024: кто самый дорогой



















Сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав в путь B. Сколько стоят составы соперников Украины в борьбе за путевку в Германию "Комментарии" узнали с портала Transfermarkt.



Матч Украины с Боснией. Фото с открытых источников

С кем сыграет сборная Украины

Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024 сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. В случае, если удастся пройти боснийцев, в финале команду Сергея Реброва ждет кто-то из пары Израиль – Исландия. В полуфинале сборная Украины сыграет в гостях, а в финальных матчах "желто-синие" сыграют в качестве хозяев поля. Матчи плей-офф отбора на Евро-2024 пройдут 21 марта 2024 (полуфиналы) и 26 марта 2024 (финалы).

Стоимость составов соперников Украины

Самый дорогой из всех трех имеет первый соперник Босния и Герцеговина, которая располагается на 51 месте в рейтинге стоимости складов. Игроки боснийцев оцениваются примерно в 86 миллионов евро. Самым дорогим среди них является Амар Дедич (20 млн), выступающий за "Ред Булл" Зальцбург. В два раза меньше стоят составы другой пары полуфиналистов пути B. Так сборная Израиля занимает 63 место с 45 миллионами, а Исландия 65 из 40 млн.



Сколько стоит сборная Украины

Национальная сборная Украины по стоимости состава входит в топ-20 сборных в мире и занимает 19 место (291 млн евро). Самым дорогим игроком команды Сергея Реброва является Михаил Мудрик, выступающий за лондонский "Челси". Он оценивается в 45 миллионов евро, а на 3 млн меньше его стоит Александр Зинченко из "Арсенала".





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