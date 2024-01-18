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Стартовые составы на матч "Унионистас" - "Барселона": кого выставил Хави

В последнем матче "Барселона" разгромно проиграла "Реалу" в Эль Класико

сегодня, 19:48
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Куров Артем
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Сегодня состоятся завершающие два матча 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Унионистас" будет принимать на своем поле "Барселону". Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

Стартовые составы на матч "Унионистас" - "Барселона": кого выставил Хави

Футболисты Барселоны. Фото прес-служба клуба

Стартовые составы на матч ”Унионистас” - ”Барселона”: кого выставил Хави - фото 2

Где посмотреть матч

Игру "Унионистас" — "Барселона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:30 по киевскому времени.

Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона"

  • "Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

  • "Хетафе" — "Севилья" 1:3

  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад" 0:2

  • "Валенсия" – "Сельта" 1:3

  • "Атлетик" — "Алавес" 2:0

  • "Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид

  • "Жирона" — "Райо Вальекано" 3:1

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

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Источник: https://www.flashscore.ua/match/EP7MmeBl/#/match-summary/lineups
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