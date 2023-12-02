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Стартовые составы на матч "Дженоа" - "Эмполи": сыграют ли Малиновский и Коваленко

Команды украинцев находятся в нижней части турнирной таблицы

сегодня, 15:18
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в итальянской Серии А состоится поединок двух команд по нижней части таблицы. "Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Эмполи" за который играет Виктор Коваленко. Стали известны стартовые составы на этот матч, передают "Комментарии".

Стартовые составы на матч "Дженоа" - "Эмполи": сыграют ли Малиновский и Коваленко

Малиновский во время матча. Фото с открытых источников

Состав Дженоа: Мартинес (В), Бадель (К), Васкес, Вольякко, Де Винтер, Дрегушин, Малиновский, Мессиас, Ретеги, Сабелли, Френдруп.


Состав "Эмполи": Берешинский, Бериша (В), Исмаили, Какаче, Камбьяги, Капуто, Луперто (К), Малех, Мальдини, Раноккия, Фаццини.

Виктор Коваленко остался на скамейке запасных.

Где будут транслировать матч

Игру "Дженоа" — "Эмполи" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 15:00.

1 декабря, пятница

  • 21:45 Монца 1:2 Ювентус

2 декабря, суббота

  • 16:00 Дженоа – Эмполи

  • 19:00 Лацио – Кальяри

  • 21:45 Милан – Фрозиноне

3 декабря, воскресенье

  • 13:30 Лечче – Болонья

  • 16:00 Удинезе – Верона

  • 16:00 Фиорентина – Салернитана

  • 19:00 Сассуоло – Рома

  • 21:45 Наполи – Интер

4 декабря, понедельник

  • 21:45 Торино – Аталанта

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Напомним, что трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее, в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.

Также отметим, что на состоявшемся 1 декабря заседании Кабинета Министров Украины принято решение о допуске зрителей на спортивные мероприятия . Минмолодежьспорта, МВД и другим органам было поручено разработать порядок, который сделает безопасным для граждан посещение трибун.




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Источник: https://www.flashscore.ua/match/SxDy7Sg2/#/match-summary/lineups
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