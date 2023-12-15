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Стало известно, сколько заработал "Шахтер" за выступления в Лиге чемпионов

"Шахтер" заработал более двух команд, вышедших в 1/8 Лиги чемпионов

сегодня, 13:36
Автор:
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Куров Артем
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"Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ, передают “Комментарии” со ссылкой на Fotcalc.

Стало известно, сколько заработал "Шахтер" за выступления в Лиге чемпионов

Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера

"Шахтер" достойно выступил в группе с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном" и оставлял шансы на выход в плей-офф до последнего тура. В итоге команда вышла с 3 места в плей-офф Лиги Европы одержав 3 победы в шести матчах, что также привело к неплохому финансовому результату. Клуб заработал более 46 миллионов евро за групповой этап Лиги чемпионов.


Отметим, что из этих 46 миллионов свыше 15 миллионов евро были завоеваны за выход в групповой этап, 8,4 миллиона за победы над Антверпеном и Барселоной, а также 734 тысячи нераспределенной прибыли. Наиболее значимый вклад – это более 21 миллиона евро за клубный коэффициент.

По этим показателям "Шахтер" опережает такие клубы как "Милан" и "Бенфика", а также вышедшие в плей-офф "Копенгаген" и "Реал Сосьедад".

Потенциальные соперники "Шахтера" В 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" может встретиться с такими командами: "Карабах", "Рома", "Ренн", "Тулуза", "Спортинг", "Спарта" Прага", "Марсель", "Фрайбург".

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что все матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА завершились. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Статистические итоги читайте в материале "Комментариев".




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Источник: https://www.fotcalc.com/prize-money-calculator
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