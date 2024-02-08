Стало известно, сколько налогов уплатил "Шахтер" в госбюджет Украины за 2023 год

Донецкий "Шахтер" опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Так стало известно, сколько клуб уплатил налоги в госбюджет Украины. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер" Донецк.



Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера

За 2023 год ФК "Шахтер" уплатил в государственный бюджет Украины 639 миллионов 707 тысяч гривен налогов. Отметим, что в 2022 году клубом были уплачены налоги на сумму 213 миллионов 718 тысяч гривен, – говорится в сообщении клуба.

Все налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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