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Стало известно, сколько налогов уплатил "Шахтер" в госбюджет Украины за 2023 год

В 2022 году "Шахтер" оплатил более 400 миллионов гривен меньше налогов чем за 2023

сегодня, 13:56
Автор:
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Куров Артем
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Донецкий "Шахтер" опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Так стало известно, сколько клуб уплатил налоги в госбюджет Украины. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер" Донецк.

Стало известно, сколько налогов уплатил "Шахтер" в госбюджет Украины за 2023 год

Шахтер перед матчем с Порту. Фото прес-служба Шахтера

За 2023 год ФК "Шахтер" уплатил в государственный бюджет Украины 639 миллионов 707 тысяч гривен налогов. Отметим, что в 2022 году клубом были уплачены налоги на сумму 213 миллионов 718 тысяч гривен, – говорится в сообщении клуба.

Все налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Ранее "Комментарии" писали, что во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.

Сегодня 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва окажется во второй корзине во время жеребьевки.



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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2024/february/8_news/8_fc-shakhtar_taxes/
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