Второй украинский гранд не вышел в следующий этап Лиги чемпионов

В среду, 24 ноября, в Милане на стадионе Джузеппе Меацца состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Интер" принимал донецкий "Шахтер".

Раздевалка Шахтера. фото: shakhtar.com

Встреча завершилась поражением "горняков" со счетом 0:2.

В целом, поединок проходил при полном доминировании итальянской команды. Футболисты "Интера" создали целый ряд голевых моментов, большинство из которых им не удалось реализовать благодаря самоотверженной игре вратаря "Шахтера" Трубина.

Стоит отметить, что еще два взятия ворот итальянцами не были засчитанными главным арбитром встречи Хацеганом.

Тем не менее на 61-й минуте "Интер" все-таки добился своего: защитники "горняков" заблокировали удар Дармиана, но на добивании удачно сыграл Джеко. Спустя шесть минут боснийский форвард ударом головой замкнул подачу на дальней штанге и оформил дубль.

После этого поражения донецкий клуб потерял все шансы на продолжение борьбы в плей-офф еврокубковой весны. В итоге два украинских гранда, впервые за 14 лет не смогли порадовать своих фанатов успешной игрой на евроарене.

Свой последний матч в Лиге чемпионов 2021/2022 "Шахтер" сыграет с молдавским "Шерифом". Поединок состоится 7 декабря.

"Интер" — "Шахтер" — 2:0

Голы: Джеко, 61, 67

"Интер": Ханданович, Шкриниар, Раноккья, Бастони, Дармиан (Д’Амброзио, 79), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 85), Мартинес (Корреа, 68), Джеко

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Тете (Марлос, 80), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон, Фернандо (Мудрик, 81)

Ранее портал "Комментарии" сообщали о результатах матчей первого дня Лиги чемпионов.













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