Стало известно, кто может стать победителем Лиги чемпионов 2021/2022

Одна из статистических компаний "FiveThirtyEight", на основе специального алгоритма рассчитала шансы каждого из шестнадцати оставшихся команд плей-офф, на завоевание кубка Лиги чемпионов. Как сообщает Террикон, по итогам расчета, наиболее вероятным победителем турнира является "Манчестер Сити" с 25%. За английским клубом следует "Бавария" (20%) и "Ливерпуль" (15%). ТОП-5 замыкают амстердамский "Аякс" (13%) и "Челси" (10%).

Лига чемпионов - фото с открытого источника

А, к примеру, вероятность того, что "Манчестер Юнайтед" выиграет трофей Лиги чемпионов или туринский "Ювентус" в этом сезоне, составляет менее одного процента. Интересно то, что у нидерландского гранда оказалось больше вероятности, чему у "Реала" (4%) и "ПСЖ" (4%) вместе взятых.

Данные получены на основе специальных рейтингов — Soccer Power Index (SPI), отражающих общее состояние каждой команды.

У каждого из участников есть определенный рейтинг атаки, который основанный на том, какое ожидаемое количество мячей она может забить в зависимости от реализации при определенном количестве ударов по воротам. Рейтинг защиты такой же, который рассчитывается, сколько ударов команда позволяет нанести по своим воротам и, соответственно, пропустить мячей. Затем получается рейтинг SPI, который показывает ожидаемость результатов той или иной команды. Перед началом сезона этот рейтинг SPI для каждой команды рассчитывается на основе двух факторов: ее рейтинга в конце предыдущего сезона и рыночной цены команды в популярной статистической платформе Transfermarkt.

Шансы шестнадцати команд на победу в Лиге чемпионов:

"Манчестер Сити" — 25%

"Бавария" — 20%

"Ливерпуль" 15%

"Аякс" — 13%

"Челси" — 10%

"Реал Мадрид" — 4%

"ПСЖ" — 4%

"Вильярреал" — 3%

"Интер" — 2%

"Атлетико Мадрид" — 2%

"Манчестер Юнайтед" — менее 1%

"Ювентус" — менее 1%

РБ "Зальцбург" — менее 1%

"Бенфика" — менее 1%

"Спортинг" — менее 1%

Лилль — менее 1%

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывали, что в Лиге чемпионов состоится бой между португальским и английским грандом.

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