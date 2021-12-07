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Стало известно кто может покинуть "Динамо" и "Шахтер" этой зимой

Киевляне могут не досчитаться Шабанова и Бурды, а "горняки" - Марлоса и Мораеса

сегодня, 19:15
Автор:

Олег Терещенко
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Как стало известно, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в эту зимнюю паузу могут не досчитаться некоторых своих футболистов. 

Стало известно кто может покинуть "Динамо" и "Шахтер" этой зимой

футбольное поле - фото с открытых источников

К примеру, у двух защитников действующего чемпиона Украины Артем Шабанова и Никиты Бурды подходят к завершению контракты с клубом. Несмотря на то, что их трудовые соглашения рассчитаны до мая (Шабанов) и июня (Бурда) 2022 года, футболисты уже могут подписывать предварительные соглашения с любым другим коллективом. 

Учитывая, что этой осенью Никита сыграл несколько игр за молодежный состав, в связи с паузой (практически год) после тяжелой травмы и не подключался к основной команде, то навряд ли, сможет закрепиться вновь в составе. Тем более, учитывая стабильную игру Забарного и Сироты.

Так же, не может похвастаться своей постоянной игрой в основе и Артем. В нынешнем сезоне, Шабанов провел лишь шесть матче в чемпионате и один раз выходил в кубке Украины.

У вице-чемпиона страны так же намечается отход украино-бразильских игроков. Речь идет о Марлосе и Мораесе. 

Так, к примеру, к Марлосу свой интерес проявляет "Интернасьональ". Учитывая, что его контракт заканчивается в конце этого года и сам игрок не горит большим желанием оставаться в "Шахтере", то возможен его переезд в Бразилию. 

В нынешнем сезоне на счету натурализованного украинца 14 матчей, в которых он за системой гол+пас набрал 6 баллов (2 гола и 4 ассиста). 

У Мораеса ситуация немного другая. Последние полгода нападающий не играл из-за тяжелой травмы. К тому же, у 34-х летнего натурализованного украинца заканчивается контракт, который "Шахтер", с большой долей вероятности продлевать не будет, учитывая высокие требования по зарплате и тот факт, что в весенней части сезона горняки уже не будут играть в еврокубках.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", более шестидесяти лет назад на олимпиаде в Мельбурне произошло "кровавое побоище".



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