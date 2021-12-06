Более шестидесяти лет назад на олимпиаде в Мельбурне произошло "кровавое побоище"

6 декабря, 1956 года, в Мельбурне во время летней Олимпиады-1956 состоялся полуфинальный поединок по водному поло между сборными Венгрии и СССР. Встреча завершилась поражением советских ватерполистов со счетом 0:4 (именно такие цифры "горели" на табло перед остановкой матча).

Эрвина Задор - фото с открытых источников

Причина кровавой схватки

Для начала следует учесть, что олимпиада в Мельбурне состоялась месяц назад, после того, как СССР ввел войска в Венгрию, подавившие местное восстание. Жители страны социалистического лагеря были недовольны своей жизнью и выступили против Советского Союза. В ответ руководство СССР ввело в Будапешт танки и силой расправилось с мирным населением, таким образом вынудив Венгрию остаться в социалистическом лагере стран Восточной Европы.

Конечно, события в Будапеште сказались на обстановке вокруг полуфинального поединка. По словам капитана венгерской сборной Эрвина Задора, план был прост – вывести россиян из себя. Игроки его команды специально провоцировали соперников. Они, их и их родных, материли на русском языке. В результате советские ватерполисты поплыли...

Первое такое давление не выдержал Валентин Прокопов. Он ударил Задора и разжал ему бровь. Капитан венгерской сборной продолжал находиться в бассейне, оставляя после себя кровавый след в воде. Когда он все же выбрался на "сушу" и продемонстрировал трибунам свою бровь, то страсти разгорелись с новой силой. У игроков сборной СССР полетели разные предметы, а несколько болельщиков пытались пробраться в бассейн, но их остановила полиция.

В конце концов организаторы поединка решили остановить игру. А чуть позже советской сборной было присуждено поражение.

Следствие

Сборная Венгрии по водному поло на той олимпиаде получила золото. В финале они с минимальным счетом 2:1 обыграли Югославию.

Но история в этом не закончилась. Сразу после игр о коло ста венгерских спортсменов, попросив убежища в странах Западной Европы и США, не вернулись домой. Среди них был и Эрвин Задор. Капитан сборной команды по водному поло уехал в Америку, где очень долгое время работал тренером по плаванию.

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