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Стало известно, какую компенсацию может получить Динамо за травму Беседина

При расчете компенсации за каждый день травмы учитывается фактическая зарплата футболиста

сегодня, 00:23
Автор:

Ольга Чародий

Динамо может получить от УЕФА компенсацию за длительное восстановление форварда Артема Беседина от травмы колена. Но соответствует ли это действительности?

Стало известно, какую компенсацию может получить Динамо за травму Беседина

Артем Беседин (фото из открытых источников)

Согласно правилам УЕФА, клуб имеет право получит компенсацию за травму футболиста, если через нее он восстанавливается дольше 28 дней. В случае с Бесединым речь идет о полугодовое восстановлении, пишет sport.ua. При расчете компенсации за каждый день травмы учитывается фактическая зарплата футболиста. Но компенсация будет не более 20 500 евро за один день в случае, если у игрока такая зарплата получается за один день. Точная зарплата Беседина неизвестна, но она точно значительно меньше этого показателя.

Вместе с тем президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что клуб получит компенсацию за травму Артема Беседина на Евро-2020.

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день — это все не соответствует действительности. Если через 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Эти суммы несравнимы с нашими", — отметил он.

Напомним, из-за того, что "белые" зарплаты игроков украинского клуба "Динамо" намного меньше, чем у зарубежных коллег, травмированный на игре "Украина-Швеция" Артем Беседин получит лишь крошечную денежную компенсацию. Как поясняют журналисты, игрок, получивший на чемпионате Европы травму, имеет право на выплату компенсации, если время его восстановление займет больше 28 дней. Речь идет о выплате от УЕФА размером якобы в 20 тысяч евро ежедневно. "Вести" пишут, что в случае необходимости проходить реабилитацию в течении полугода Беседин мог получить от Европейской ассоциации около 3,6 млн евро. Однако этого не произойдет из-за размера белых зарплат в "Динамо", за который изначально играет Артем Беседин. Сумма ежемесячных выплат на руки спортсменам равна 20-25 тысячам гривен. 


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Источник: https://sport.ua/news/544181-dinamo-poluchit-ot-uefa-kompensatsiyu-za-travmu-besedina
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