Из-за Суркисов Беседин не получит от УЕФА денежной компенсации за травму

Из-за того, что "белые" зарплаты игроков украинского клуба "Динамо" намного меньше, чем у зарубежных коллег, травмированный на игре "Украина-Швеция" Артем Беседин получит лишь крошечную денежную компенсацию. Информацию сообщают "Вести".

Беседин получил травму во время матча Украина-Швеция. Фото: Getty Images

Как поясняют журналисты, игрок, получивший на чемпионате Европы травму, имеет право на выплату компенсации, если время его восстановление займет больше 28 дней. Речь идет о выплате от УЕФА размером якобы в 20 тысяч евро ежедневно.

"Вести" пишут, что в случае необходимости проходить реабилитацию в течении полугода Беседин мог получить от Европейской ассоциации около 3,6 млн евро. Однако этого не произойдет из-за размера белых зарплат в "Динамо", за который изначально играет Артем Беседин. Сумма ежемесячных выплат на руки спортсменам равна 20-25 тысячам гривен.

Беседин, например, согласно информации "24 канала", в 2019 году получал официально от столичного клуба менее 19 тысяч гривен в месяц. Как пишут "Вести", все остальные гонорары динамовцам якобы приходят с офшорных счетов. Журналисты утверждают, что подобную "серую" схему финансирования могут использовать собственники клуба для уклонения от полноценной уплаты налогов в Украине.





Отметим, что информацию о миллионной компенсации Беседину за полученную травму лично опроверг президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.



"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день — это все не соответствует действительности", — подчеркнул бизнесмен.

Журналисты "Вестей" предполагают, что в действительности Артем Беседин может обходиться "Динамо" в сумму не менее 20 тысяч долларов в месяц. Однако теперь его компенсация от УЕФА вряд ли превысит сумму в 4 тысячи евро.

"Довелось увидеть новости, что за травму Артема Беседина Динамо полагается по 20 тысяч евро в день. Это было бы правдой, если бы столько составляла официальная зарплата Артема в день. 20 548 евро — это максимальная ежедневная компенсация за травму исходя из официальной фиксированной зарплаты, которую клуб платит футболисту. Бонусы, подъемные, иные нерегулярные выплаты сюда не входят. Получает ли Артем 600 тысяч евро в месяц? Сомневаюсь. То есть, если Артем будет восстанавливаться полгода (первые 28 дней не идут в счет), то "Динамо" получит где-то 300 тысяч евро при зарплате 50 тысяч евро, или 3700 евро, если официальная зарплата, допустим, 20 тысяч гривен", — пояснил реальность спортивный журналист Александр Гапоненко.

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