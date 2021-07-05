Из-за Суркисов Беседин не получит от УЕФА денежной компенсации за травму

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Станислав Молчанов
Из-за того, что "белые" зарплаты игроков украинского клуба "Динамо" намного меньше, чем у зарубежных коллег, травмированный на игре "Украина-Швеция" Артем Беседин получит лишь крошечную денежную компенсацию. Информацию сообщают "Вести".
Беседин получил травму во время матча Украина-Швеция. Фото: Getty Images
Как поясняют журналисты, игрок, получивший на чемпионате Европы травму, имеет право на выплату компенсации, если время его восстановление займет больше 28 дней. Речь идет о выплате от УЕФА размером якобы в 20 тысяч евро ежедневно.
"Вести" пишут, что в случае необходимости проходить реабилитацию в течении полугода Беседин мог получить от Европейской ассоциации около 3,6 млн евро. Однако этого не произойдет из-за размера белых зарплат в "Динамо", за который изначально играет Артем Беседин. Сумма ежемесячных выплат на руки спортсменам равна 20-25 тысячам гривен.
Беседин, например, согласно информации "24 канала", в 2019 году получал официально от столичного клуба менее 19 тысяч гривен в месяц. Как пишут "Вести", все остальные гонорары динамовцам якобы приходят с офшорных счетов. Журналисты утверждают, что подобную "серую" схему финансирования могут использовать собственники клуба для уклонения от полноценной уплаты налогов в Украине.
Отметим, что информацию о миллионной компенсации Беседину за полученную травму лично опроверг президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.
Журналисты "Вестей" предполагают, что в действительности Артем Беседин может обходиться "Динамо" в сумму не менее 20 тысяч долларов в месяц. Однако теперь его компенсация от УЕФА вряд ли превысит сумму в 4 тысячи евро.
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