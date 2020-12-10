Стало известно, какое место заняла национальная сборная Украины по футболу в этом году по версии ФИФА

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Дмитрий Симоненко
Сборная Украины по футболу стала двадцать четвёртой по рейтингу Международной федерации футбола. Команда сохранила свое место, набрав 1521 балл.
По версии УЕФА украинская национальная команда шестнадцатая в списке.
Украинские футболисты будут бороться за победу с командами Нидерландов, которое занимает 14 место в финальном турнире Евро-2020, Австрии — она 23 в списке, команда Северной Македонии завоевала 65 место.
Ниже, опубликован рейтинг ФИФА на сегодняшний день:
На первом месте команда Бельгии — 1780, Франция заняла второе место с количеством очков 1755, третья — команда Бразилии — 1743, Англия на четвертом — 1670, команда Португалии — пятая — 1662, шестая — Испания, набравшая 1645 очков, Аргентина с ее 1642 очками заняла седьмое место, команда Уругвая восьмая в списке, девятой является Мексика — 1632, завершает первую десятку в рейтинге ФИФА команда Италии. Украина, как мы говорили выше, занимает 24 место с количеством очков 1521.
Ранее "Комментарии" сообщали, что для украинской сборной определились соперники в квалификации на чемпионате мира по футболу в 2022 году, который состоится в Катаре. Национальная команда нашей страны будет сражаться за первенство в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
Кроме того, стало известно, что команды, вошедшие в Лигу чемпионов для участия в Чемпионате мира 2022 года в Катаре, получат премию в размере 12млн долларов США. О таком призовой фонд от ФИФА говорится в иностранных СМИ. Эта сумма состоит из двух частей: 10 млн долларов США выделяется в качестве награды за участие в групповом этапе, еще два миллиона долларов выдается на подготовку к соревнованиям.
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