Стало известно, какое место заняла национальная сборная Украины по футболу в этом году по версии ФИФА

Сборная Украины по футболу стала двадцать четвёртой по рейтингу Международной федерации футбола. Команда сохранила свое место, набрав 1521 балл.

По версии УЕФА украинская национальная команда шестнадцатая в списке.



Украинские футболисты будут бороться за победу с командами Нидерландов, которое занимает 14 место в финальном турнире Евро-2020, Австрии — она 23 в списке, команда Северной Македонии завоевала 65 место.



Ниже, опубликован рейтинг ФИФА на сегодняшний день:



На первом месте команда Бельгии — 1780, Франция заняла второе место с количеством очков 1755, третья — команда Бразилии — 1743, Англия на четвертом — 1670, команда Португалии — пятая — 1662, шестая — Испания, набравшая 1645 очков, Аргентина с ее 1642 очками заняла седьмое место, команда Уругвая восьмая в списке, девятой является Мексика — 1632, завершает первую десятку в рейтинге ФИФА команда Италии. Украина, как мы говорили выше, занимает 24 место с количеством очков 1521.



Ранее "Комментарии" сообщали, что для украинской сборной определились соперники в квалификации на чемпионате мира по футболу в 2022 году, который состоится в Катаре. Национальная команда нашей страны будет сражаться за первенство в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.



Кроме того, стало известно, что команды, вошедшие в Лигу чемпионов для участия в Чемпионате мира 2022 года в Катаре, получат премию в размере 12млн долларов США. О таком призовой фонд от ФИФА говорится в иностранных СМИ. Эта сумма состоит из двух частей: 10 млн долларов США выделяется в качестве награды за участие в групповом этапе, еще два миллиона долларов выдается на подготовку к соревнованиям.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!