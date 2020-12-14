Стали известны соперники украинских команд в 1/16 Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, прошел розыгрыш 1/16 части финала Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций 2021 года.

Таким образом определился противник украинского Шахтера. Известно, что подопечные Луиша Каштру сыграют с израильским Маккаби Тель-Авив. Кроме того, горняки станут гостями игры в стране соперников.

Известно, что первые матчи пройдут уже восемнадцатого февраля будущего года, а ответные игры последуют через неделю, двадцать пятого февраля.



Также судьба определила и соперников для украинского футбольного клуба Динамо. Команда сыграет с бельгийским Брюгге.

С полным списком жеребьевки плей-офф Лиги Европы можно ознакомиться по ссылке.





Ранее "Комментарии" писали о том, что сборная Украины по футболу стала двадцать четвёртой по рейтингу Международной федерации футбола. Команда сохранила свое место, набрав 1521 балл. По версии УЕФА украинская национальная команда шестнадцатая в списке. Украинские футболисты будут бороться за победу с командами Нидерландов, которое занимает 14 место в финальном турнире Евро-2020, Австрии — она 23 в списке, команда Северной Македонии завоевала 65 место.

Кроме того, порталу стало известно, что для украинской сборной определились конкуренты в квалификации на Чемпионате Мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре. Национальная команда нашей страны будет сражаться за первенство в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Об этом стало известно 7 декабря, после жеребьевки, проведенной в швейцарском Цюрихе. Так, по результатам жребия, команды поделились на десять групп. В финал соревнований выйдут все победители групп.









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