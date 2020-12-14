Стали известны соперники украинских команд в 1/16 Лиги Европы

Язык
Coinspot 14.12.2020
BTC/USD
19227.25
ETH/USD
586.46
LTC/USD
81.98
НБУ 14.12.2020
USD/UAH
28.15
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Сегодня, 14 декабря, прошел розыгрыш 1/16 части финала Лиги Европы Союза европейских футбольных ассоциаций 2021 года.
Таким образом определился противник украинского Шахтера. Известно, что подопечные Луиша Каштру сыграют с израильским Маккаби Тель-Авив. Кроме того, горняки станут гостями игры в стране соперников.
Известно, что первые матчи пройдут уже восемнадцатого февраля будущего года, а ответные игры последуют через неделю, двадцать пятого февраля.
Также судьба определила и соперников для украинского футбольного клуба Динамо. Команда сыграет с бельгийским Брюгге.
С полным списком жеребьевки плей-офф Лиги Европы можно ознакомиться по ссылке.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сборная Украины по футболу стала двадцать четвёртой по рейтингу Международной федерации футбола. Команда сохранила свое место, набрав 1521 балл. По версии УЕФА украинская национальная команда шестнадцатая в списке. Украинские футболисты будут бороться за победу с командами Нидерландов, которое занимает 14 место в финальном турнире Евро-2020, Австрии — она 23 в списке, команда Северной Македонии завоевала 65 место.
Кроме того, порталу стало известно, что для украинской сборной определились конкуренты в квалификации на Чемпионате Мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре. Национальная команда нашей страны будет сражаться за первенство в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Об этом стало известно 7 декабря, после жеребьевки, проведенной в швейцарском Цюрихе. Так, по результатам жребия, команды поделились на десять групп. В финал соревнований выйдут все победители групп.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости