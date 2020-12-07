Стали известны соперники сборной Украины в квалификации на Чемпионат Мира - 2022

Для украинской сборной определились конкуренты в квалификации на Чемпионате Мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре. Национальная команда нашей страны будет сражаться за первенство в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Об этом стало известно сегодня, 7 декабря, после жеребьевки, проведенной в швейцарском Цюрихе.

Так, по результатам жребия, команды поделились на десять групп. В финал соревнований выйдут все победители групп. Команды, занявшие вторые места, смогут побороться за путевки на чемпионат мира через плей-офф.

Также известно, что сборная России вошла в группу H наряду с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром, Мальтой.



В группу А вошли Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Подробнее о результатах жеребьевки можно узнать тут.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что пятого декабря в возрасте 83 лет скончался известный советский футболист Виктор Понедельник. Об этом сообщили его родственники. Бывший футболист являлся нападающим сборной СССР. Также он стал чемпионом Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза. Именно он был тем, кто забил гол, ставший победным в финале турнира. В том матче советская команда обыграла сборную Югославии со счётом 2:1. Также Понедельник стал серебряным призером турнира в 1964 году.

Кроме того, стало известно, что на столичном “Олимпийском”первого декабря прошел матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, между украинским футбольным клубом “Шахтер” и испанским “Реал Мадрид”. Первая половина игры между командами прошла вничью. Зато во втором тайме на 57 минуте первый гол был забит в ворота испанцев. Счет открыл представитель команды "Шахтера" Бруно Феррейра Бонфин, известный как Дентиньо.





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