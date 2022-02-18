Стала известна таблица коэффициентов УЕФА: что изменится для украинских команд

Со вторника по четверг, с 15 по 17 февраля, состоялись первые матчи стадии плей-офф в еврокубках (Лига чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций). Как сообщает Проспорт, в итоге, претерпела некоторых изменений таблица коэффициентов УЕФА.

УЕФА - фото из Getty Images

Стоит отметить, что Украина потеряла всех представителей в еврокубках. Напомним, что впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не участвует в весенней стадии.

За текущий еврокубковый розыгрыш Украина набрала всего 4.200 балла, это лишь 25-е место в сезоне.

Таким образом, Украина проиграла борьбу конкурентам и не сможет выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. В два ближайших сезона оба клуба от Украины (как чемпион, так и вице-чемпион) будут пытаться преодолеть квалификацию ЛЧ.

Самое интересное изменение в топ-10 – Шотландия обогнала Россию в борьбе за девятуюю позицию. “Рейнджерс” преподнес сенсацию в гостевой игре против “Боруссии” Д (4:2). И хотя “Селтик” проиграл норвежскому “Буде-Глимт” (1:3), у России очков не прибавилось: “Зенит” уступил дома “Бетису” (2:3).

Первое место принадлежит англичанам. Второе – испанцам, а третье – итальянцам. Так же в ТОП-10 вошли: немцы, французы, португальцы, нидерландцы, австрийцы, шотландцы и россияне. Украинцы занимают двенадцатую позицию в рейтинге. Сверху расположились сербы (11 место), а снизу – бельгийцы (13 место).

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24):





Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что стали известны результаты первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей.

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