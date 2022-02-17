Результаты первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей

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Олег Терещенко
В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22 во вторник, 15 февраля, стартовала решающая серия плей-офф на выбывание. В стадию 1/8 финала турнира попали по две лучшие команды из каждой группы.
Лига чемпионов - фото с открытого источника
Как сообщают Факты спорт, в текущем сезоне Лиги чемпионов на стадии группового этапа Украина была представлена двумя клубами – донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Но обе команды заняли четвертые строчки в своих квартетах и завершили выступления в еврокубках.
Финальный матч ЛЧ в 2022 году должна была принять Альянц Арена в Мюнхене, но из-за смены проведения финала-2020 каждый из предварительно запланированных хозяев финала принимают финал следующего сезона. Поэтому финал Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге на Зенит-Арене 28 мая. Этот стадион вмещает не более 60 тыс. зрительских мест.
Предлагаем ознакомиться с результатами и расписанием матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов 2021/22.
1/8 финала
Спортинг 0:5 Манчестер Сити
"ПСЖ" 1:0 "Реал Мадрид"
"Зальцбург" 1:1 "Бавария"
"Интер" 0:2 "Ливерпуль"
"Вильярреал"-"Ювентус"
"Челси"-"Лилль"
"Атлетико"-"Манчестер Юнайтед"
"Бенфика"-"Аякс"
"Бавария"-"Зальцбург"
"Ливерпуль"-"Интер"
"Манчестер Сити"-"Спортинг"
"Реал Мадрид"-"ПСЖ"
"Аякс"-"Бенфика"
"Манчестер Юнайтед"-"Атлетико"
"Лилль"-"Челси"
"Аякс"-"Бенфика"
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что французский нападающий был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Кроме того, портал рассказывал, что в скором времени в мадридском "Атлетико" произойдут перемены.
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