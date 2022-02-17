Результаты первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей

В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22 во вторник, 15 февраля, стартовала решающая серия плей-офф на выбывание. В стадию 1/8 финала турнира попали по две лучшие команды из каждой группы.

Лига чемпионов - фото с открытого источника

Как сообщают Факты спорт, в текущем сезоне Лиги чемпионов на стадии группового этапа Украина была представлена двумя клубами – донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Но обе команды заняли четвертые строчки в своих квартетах и завершили выступления в еврокубках.

Финальный матч ЛЧ в 2022 году должна была принять Альянц Арена в Мюнхене, но из-за смены проведения финала-2020 каждый из предварительно запланированных хозяев финала принимают финал следующего сезона. Поэтому финал Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге на Зенит-Арене 28 мая. Этот стадион вмещает не более 60 тыс. зрительских мест.

Предлагаем ознакомиться с результатами и расписанием матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов 2021/22.

1/8 финала

Спортинг 0:5 Манчестер Сити

15.02.2022

"ПСЖ" 1:0 "Реал Мадрид"

16.02.2022

"Зальцбург" 1:1 "Бавария"

"Интер" 0:2 "Ливерпуль"

22.02.2022

"Вильярреал"-"Ювентус"

"Челси"-"Лилль"

23.02.2022

"Атлетико"-"Манчестер Юнайтед"

"Бенфика"-"Аякс"

8.03.2022

"Бавария"-"Зальцбург"

"Ливерпуль"-"Интер"

9.03.2022

"Манчестер Сити"-"Спортинг"

"Реал Мадрид"-"ПСЖ"

15.03.2022

"Аякс"-"Бенфика"

"Манчестер Юнайтед"-"Атлетико"

16.03.2022

"Лилль"-"Челси"

"Аякс"-"Бенфика"

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что французский нападающий был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Кроме того, портал рассказывал, что в скором времени в мадридском "Атлетико" произойдут перемены.

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