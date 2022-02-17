logo

BTC/USD

40652.51

ETH/USD

2887.74

LTC/USD

116.37

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Результаты первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей
commentss НОВОСТИ Все новости

Результаты первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей

Австро-немецкое, испано-французское, англо-итальянское и португало-английское противостояние

сегодня, 22:05
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22 во вторник, 15 февраля, стартовала решающая серия плей-офф на выбывание. В стадию 1/8 финала турнира попали по две лучшие команды из каждой группы.

Результаты первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей

Лига чемпионов - фото с открытого источника

Как сообщают Факты спорт, в текущем сезоне Лиги чемпионов на стадии группового этапа Украина была представлена двумя клубами – донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Но обе команды заняли четвертые строчки в своих квартетах и завершили выступления в еврокубках.

Финальный матч ЛЧ в 2022 году должна была принять Альянц Арена в Мюнхене, но из-за смены проведения финала-2020 каждый из предварительно запланированных хозяев финала принимают финал следующего сезона. Поэтому финал Лиги чемпионов-2022 должен пройти в Санкт-Петербурге на Зенит-Арене 28 мая. Этот стадион вмещает не более 60 тыс. зрительских мест.

Предлагаем ознакомиться с результатами и расписанием матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов 2021/22.

1/8 финала

Спортинг 0:5 Манчестер Сити

15.02.2022

"ПСЖ" 1:0 "Реал Мадрид"

16.02.2022

"Зальцбург" 1:1 "Бавария"

"Интер" 0:2 "Ливерпуль"

22.02.2022

"Вильярреал"-"Ювентус"

"Челси"-"Лилль"

23.02.2022

"Атлетико"-"Манчестер Юнайтед"

"Бенфика"-"Аякс"

8.03.2022

"Бавария"-"Зальцбург"

"Ливерпуль"-"Интер"

9.03.2022

"Манчестер Сити"-"Спортинг"

"Реал Мадрид"-"ПСЖ"

15.03.2022

"Аякс"-"Бенфика"

"Манчестер Юнайтед"-"Атлетико"

16.03.2022

"Лилль"-"Челси"

"Аякс"-"Бенфика"

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщали о том, что французский нападающий был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Кроме того, портал рассказывал, что в скором времени в мадридском "Атлетико" произойдут перемены.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fakty.com.ua/ua/sport/20220217-liga-chempioniv-2021-22-kalendar-ta-rezultaty-matchiv-plej-of/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!