Стал известен размер премиальных от ФИФА за попадание на ЧМ-2022 в Катар

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Дмитрий Симоненко
Команды, вошедшие в Лигу чемпионов для участия в Чемпионате мира 2022 года в Катаре, получаю премию в размере 12 миллионов долларов США. О таком призовом фонде от ФИФА идет речь в иностранных СМИ. Эта сумма состоит из двух частей: 10 млн долларов США выделяется в качестве награды за участие в групповом этапе, еще два миллиона долларов выдается на подготовку к соревнованиям.
Известно, что исключительно победители игр групп, определенных жеребьевкой, попадут на ЧМ. "Серебряные призеры" вместе с двумя лучшими командами Лиги Наций, которые не пройдут полуфинал, сыграют дополнительные поединки. Таким образом, в финал выйдут еще три команды и общее количество участников на ЧМ составит 13. Общая сумма призового фонда от ФИФА на ЧМ в 2022 году в Катаре составляет 700 миллионов долларов. Чемпион мира получит приз в размере 50 миллионов долларов.
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