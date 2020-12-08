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Главная Новости Спорт футбол Стал известен размер премиальных от ФИФА за попадание на ЧМ-2022 в Катар
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Стал известен размер премиальных от ФИФА за попадание на ЧМ-2022 в Катар

Призовой фонд состоит из двух частей

сегодня, 19:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Команды, вошедшие в Лигу чемпионов для участия в Чемпионате мира 2022 года в Катаре, получаю премию в размере 12 миллионов долларов США. О таком призовом фонде от ФИФА идет речь в иностранных СМИ. Эта сумма состоит из двух частей: 10 млн долларов США выделяется в качестве награды за участие в групповом этапе, еще два миллиона долларов выдается на подготовку к соревнованиям. 

Стал известен размер премиальных от ФИФА за попадание на ЧМ-2022 в Катар

Известно, что исключительно победители игр групп, определенных жеребьевкой, попадут на ЧМ. "Серебряные призеры" вместе с двумя лучшими командами Лиги Наций, которые не пройдут полуфинал, сыграют дополнительные поединки. Таким образом, в финал выйдут еще три команды и общее количество участников на ЧМ составит 13. Общая сумма призового фонда от ФИФА на ЧМ в 2022 году в Катаре составляет 700 миллионов долларов. Чемпион мира получит приз в размере 50 миллионов долларов. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что для украинской сборной определились конкуренты в квалификации на Чемпионате Мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре. Национальная команда нашей страны будет сражаться за первенство в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
Кроме того, портал писал о том, что в возрасте 83 лет скончался известный советский футболист Виктор Понедельник. Об этом сообщили его родственники 5 декабря.  Бывший футболист являлся нападающим сборной СССР. Также он являлся чемпионом Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза.  Именно он был тем, кто забил гол, ставший победным в финале турнира. В том матче советская команда обыграла сборную Югославии со счётом 2:1. Также Понедельник стал серебряным призером турнира в 1964 году.


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Источник: https://www.klix.ba/?__cf_chl_jschl_tk__=411b792cfcce7546814877a87b4cce70df21e632-1607447061-0-AY1Ez3ZkzlghQyjFIAnm4a7toYIwmF_upoSsFPMtYWHL47Fay62FmLWjGUpmpPcr9bPqvtsz9vKhMDeHYQtAikNFweGp9vnONh6B-KHgpLIGiffxK2YWgw78mjFFyNuRrt5CEB9tjsNuND0H8GIcdPinryYi_Uex
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