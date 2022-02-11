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Стал известен победитель первого розыгрыша Winter Cup-2022

В главном матче встретили команды с Первой лиги

сегодня, 21:55
Автор:

Олег Терещенко
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В пятницу, 11 февраля, состоялась третья, игра между футбольными командами "Полесье" — "Металлист" на приз Winter Cup-2022. Как сообщает Фандэй, встреча двух лидеров турнира стала решающей на этом турнире. Обе команды, имея одинаковое количество баллов, решали кто станет первым обладателем зимнего трофея.

Стал известен победитель первого розыгрыша Winter Cup-2022

"Полесье" - "Металлист" - фото из пресс-службы ФК "Полесья"

В первой сорокапятиминутке лучше выглядели игроки житомирского "Полесья". Подопечные Калитвинцева надежно играли в защите и создавали постоянное напряжение возле ворот соперника. Футболисты "Полесья" имели несколько голевых моментов, но в обеих случаях харьковчан выручал их вратарь Александр Рыбка. В итоге, после первого тайма на табло горели нули.

Во второй половине игры житомирская команда разыгралась. И если на 55-й минуте не засчитали их гол в ворота "Металлиста" из-за офсайда. То на 79-й и 90-й, арбитр встречи все же дважды указал на центр поля, после точных выстрелов игроков "Полесья" — Козака и Морозко.

В свою очередь, у "Металлиста", если судить по игре, то шансов не было. Житомирские футболисты не дали им не малейшей попытки на гол.

В итоге, со счетом 2:0 победу праздновали подопечные Калитвинцева, которые и стали первыми владельцами зимнего трофея.

"Металлист" — "Полесье" 0:2 (0:0)

"Металлист": Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Давид. 

Запасные: Бубенцов, Мурза, Демченко, Подлепенец, Траоре, Мизюк, Федорив, Романюк, Шамич, Ралюченко, Чидомере, Рязанцев, Фомин. 

"Полесье": Кудрык, Батагов, Гитченко, Власюк, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук, Будковский. 

Ранее портал "Комментарии" отмечали тот факт, что украинский клуб занял второе место в рейтинге европейских команд, которые меньше всего пропустили.



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Источник: https://fanday.net/news/fk-polese-obygralo-metallist-i-stalo-triumfatorom-pervogo-rozygrysha-winter-cup
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