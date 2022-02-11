Стал известен победитель первого розыгрыша Winter Cup-2022

В пятницу, 11 февраля, состоялась третья, игра между футбольными командами "Полесье" — "Металлист" на приз Winter Cup-2022. Как сообщает Фандэй, встреча двух лидеров турнира стала решающей на этом турнире. Обе команды, имея одинаковое количество баллов, решали кто станет первым обладателем зимнего трофея.

"Полесье" - "Металлист" - фото из пресс-службы ФК "Полесья"

В первой сорокапятиминутке лучше выглядели игроки житомирского "Полесья". Подопечные Калитвинцева надежно играли в защите и создавали постоянное напряжение возле ворот соперника. Футболисты "Полесья" имели несколько голевых моментов, но в обеих случаях харьковчан выручал их вратарь Александр Рыбка. В итоге, после первого тайма на табло горели нули.

Во второй половине игры житомирская команда разыгралась. И если на 55-й минуте не засчитали их гол в ворота "Металлиста" из-за офсайда. То на 79-й и 90-й, арбитр встречи все же дважды указал на центр поля, после точных выстрелов игроков "Полесья" — Козака и Морозко.

В свою очередь, у "Металлиста", если судить по игре, то шансов не было. Житомирские футболисты не дали им не малейшей попытки на гол.

В итоге, со счетом 2:0 победу праздновали подопечные Калитвинцева, которые и стали первыми владельцами зимнего трофея.

"Металлист" — "Полесье" 0:2 (0:0)

"Металлист": Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Давид.

Запасные: Бубенцов, Мурза, Демченко, Подлепенец, Траоре, Мизюк, Федорив, Романюк, Шамич, Ралюченко, Чидомере, Рязанцев, Фомин.

"Полесье": Кудрык, Батагов, Гитченко, Власюк, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук, Будковский.

Ранее портал "Комментарии" отмечали тот факт, что украинский клуб занял второе место в рейтинге европейских команд, которые меньше всего пропустили.





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