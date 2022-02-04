Не смотря на политические кричалки, полуфинальный поединок на Евро-2022 состоялся: Украина сыграла с россиянами

В пятницу, 4 февраля, в Нидерландах состоялся полуфинальный поединок чемпионата Европы 2022. Как сообщает Сборная24тв, сборная Украина играла против России.

Украина - Россия - фото из открытых источников

Нервный старт украинцев приводил к дальнейшему ходу событий на площадке. Соперник обрел уверенность и применял высокий прессинг, а подопечные Александра Косенко вынуждены были разыгрывать мяч в некомфортных условиях.



Украина довольно быстро начала выпускать пятого полевого игрока и оппонент воспользовался этим. "Сине-желтые" не успели провести мгновенную замену Михаила Зварыча на Цыпуна и Андрей Афанасьев удвоил преимущество. Однако еще до перерыва наша команда отыгралась. Евгений Серый мощным ударом с левой завершил классный розыгрыш.

Во втором тайме Украина владела инициативой, контролировала ситуацию на площадке и соперник увеличил свое преимущество. Комбинацию в две передачи успешно завершил Артем Ниязов. "Сине-желтые" ответили спустя несколько минут. Шотурма пробил, а Даниил Абакшин идеально подставил ногу.

Спастись от поражения команда Косенко могла благодаря пенальти. Однако удар Шотурмы потянул голкипер. На последние секунды еще один супершанс потерял Абакшин.

В воскресенье "сине-желтые" сыграют в матче за третье место. Соперником нашей команды будет Португалия или Испания.

Футзал, полуфинал чемпионата Европы

Украина – Россия 2:3

Голы: Серый, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 30.

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч – Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Россия: Путилов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Нандо – Замтарадзе, Милованов, Ниязов, Чишкала, Абрамович, Давыдов, Афанасьев.

Читайте на портале "Комментарии" — сборная Украины совершила сенсацию на чемпионате Европы-2022 по футзалу.

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