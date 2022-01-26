Легенда украинского футбола может стать одним из самых дорогих тренеров: сколько будет зарабатывать

Через четыре дня, 31 января, руководство польской ассоциации футбола должно выбрать нового тренера для национальной сборной. Большие шансы стать им у известного украинца Андрея Шевченко. Если его выберут на этот пост, легенда украинского футбола сможет получить зарплату в размере до 2,5 миллиона евро в год. Об этом пишет Forbes.

Поляки могут пригласить украинца тренером, фото из открытых источников

За всю историю польской команды такая зарплата для тренера будет рекордной, а Шевченко станет одним из самых дорогих тренеров в Европе. Больше всего зарабатывает тренер Manchester City Хосеп Гвардиола – до 23 миллионов евро в год.

Недавно Шевченко покинул футбольный клуб "Дженоа", с которым ранее подписал контракт. Работа с этой командой была не очень успешной для него. Одной из причин того, что он не нашел общий язык с владельцем клуба, по мнению футбольного агента Дмитрия Селюка, могут быть разногласия во взглядах на трансферы.



Поляки же остались без тренера после отставки Паула Сози в декабре 2021 года. А через месяц сборная должна ехать на решающий матч против России. По его итогам будет отобрана команда, которая попадет на Чемпионат мира по футболу в 2022 году.

Поскольку Шевченко уволился, но не расторг контракт с клубом "Дженоа", то он будет получать выплату зарплаты в размере 170 тысяч евро, пока не заключит контракт с другой командой. Если поляки его не наймут, то к лету 2024 года украинцу будет платить клуб "Дженоа".

Ранее мы писали, что президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша может пригласить Андрея Шевченко тренером в Польшу. Польское издание отмечает, что ему удалось узнать неофициально планы ассоциации футбола.



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