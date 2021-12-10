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Стал известен лучший арбитр Украины по футболу: Лучи косвенно намекнул об этом

Глава Комитета арбитров УАФ не смог сдержать интригу в выборе

сегодня, 23:30
Автор:

Олег Терещенко
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В конце каждого году Украинская ассоциации футбола совместно с Комитетом арбитров традиционно определяет лучшего арбитра. Как сообщает ua-football, по итогам 2021 года звание "Лучшей" будет присуждено харьковчанке Екатерине Монзуль.    

Стал известен лучший арбитр Украины по футболу: Лучи косвенно намекнул об этом

Судейство - фото с официального сайта Шахтера

Напомним, в четверг, 9 декабря, во время церемонии празднования 30-летия Украинской федерации футбола, глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи косвенно назвал победителя номинации среди арбитров. Лучи сказал, что для него номером один в судействе является Монзуль. 

Стоит отметить, что 40-летняя судья, в прошлом году была признанной лучшей в Укриане, а в течении последних десяти лет неоднократно входила в когорту лучших среди женщин-арбитров в мировом футболе.

По оценке Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) за 2021 год Екатерина стала четвертой в рейтинге лучших женщин-арбитров.

90 экспертов и журналистов со всего мира принимали участие в референдуме по определению лучшего арбитра года среди женщин. Его проводила IFFHS. 

Первое место в опросе с огромным отрывом заняла француженка Стефани Фраппар, которая заработала 225 баллов. На втором месте оказалась россиянка Анастасия Пустовойтенко с 60-ми баллами. Третьей стала представительница Швейцарии Эстер Штойбле, которая заработала 25 баллов.

В свою очередь Екатерина Монзуль расположилась на четвертом месте, набрав 20 баллов.

Стоит отметить, что в прошлом году Екатерина, в аналогичном опросе заняла третье мето. 

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский голкипер вошел в основу молодежной сборной мира по футболу. А также, о предложении УАФ выбрать лучший гол в истории сборной Украины: среди них два автора Андреи и один Сергей."


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Источник: https://www.ua-football.com/ukrainian/news/1639167053-smi-monzul-budet-priznana-luchshim-arbitrom-ukrainy-v-2021-godu.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet
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