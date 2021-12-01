"Список завоеванных трофеев впечатляет": за что наградили Ахметова

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов 1 декабря получил специальную награду из рук президента УЕФА Александра Чеферина. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Шахтер".

Ринат Ахметов с командой ФК "Шахтер" - фото из открытых источников

Встреча состоялась в среду, 1 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Руководитель УЕФА вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений "Шахтера" за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

"Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале 90 года стало знаковым событием и на международной арене", — отметил Чеферин.

Но, как отметил президент УЕФА, все эти трофеи показывают далеко не всю историю футбольного клуба "Шахтер". После почти двадцати лет постоянного участия "Шахтера" в Лиге чемпионов УЕФА украинский футбольный клуб уже признан футбольным сообществом со всего мира и воспринимается как неотъемлемая часть крупнейших футбольных соревнований мира.

После вручения награды в честь торжественного события в УЕФА был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.

Как сообщали ранее "Комментарии", в третьем раунде группового этапа Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение от мадридского "Реала" на НСК "Олимпийский".

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