"Спасибо за все, Мистер": "Шахтер" обратился к Луческу

В 13 туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 1:0. После матча тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку и завершил тренерскую карьеру в Украине. Бывший клуб тренера донецкий "Шахтер" поблагодарил Луческу за его работу, говорится в заявлении клуба.



Луческу во время матча. Фото прес-служба ФК "Динамо" Киев

Мирча Луческу сыграл большую роль в современной истории "Шахтера", став символом успешнейшей эры клуба. За 12 сезонов он вместе с командой завоевал множество побед и одержал 22 трофея, включая 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством "Шахтер" вышел на новый уровень и завоевал внимание всей футбольной Европы.



Отдельного уважения заслуживает то, что после начала войны в Донбассе 2014 года и полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Мирча Луческу не покинул Украину, а продолжил работать, помогать всеми силами украинскому футболу и поддерживать украинцев. Этими достижениями Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола и покидает Украину в статусе легенды. Спасибо за все, Мистер, – говорится в заявлении клуба.

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