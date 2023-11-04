logo

BTC/USD

34740.42

ETH/USD

1838.58

LTC/USD

69.75

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Спасибо за все, Мистер": "Шахтер" обратился к Луческу
commentss НОВОСТИ Все новости

"Спасибо за все, Мистер": "Шахтер" обратился к Луческу

Вчера после поражения от "Шахтера" Мирча Луческу подал в отставку

сегодня, 15:22
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

В 13 туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 1:0. После матча тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку и завершил тренерскую карьеру в Украине. Бывший клуб тренера донецкий "Шахтер" поблагодарил Луческу за его работу, говорится в заявлении клуба.

"Спасибо за все, Мистер": "Шахтер" обратился к Луческу

Луческу во время матча. Фото прес-служба ФК "Динамо" Киев

Мирча Луческу сыграл большую роль в современной истории "Шахтера", став символом успешнейшей эры клуба. За 12 сезонов он вместе с командой завоевал множество побед и одержал 22 трофея, включая 8 титулов чемпионов Украины и Кубок УЕФА в 2009 году. Под его руководством "Шахтер" вышел на новый уровень и завоевал внимание всей футбольной Европы.


Отдельного уважения заслуживает то, что после начала войны в Донбассе 2014 года и полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Мирча Луческу не покинул Украину, а продолжил работать, помогать всеми силами украинскому футболу и поддерживать украинцев. Этими достижениями Мирча Луческу навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола и покидает Украину в статусе легенды. Спасибо за все, Мистер, – говорится в заявлении клуба.

Больше спортивных новостей

Читайте также, что футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала".

Также отметим, что сегодня в Английской Премьер-лиге будут сыграны семь матчей 11 тура. Среди них в четырех матчах могут сыграть украинцы. Где и о которой смотреть эти поединки сообщают "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/november/4_news/4_mircea-lucescu/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!