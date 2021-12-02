Создатель особого стиля пенальти празднует свой день рождение



















2 декабря 1948 года в Праге (Чехословакия до 1989 года) родился Антонин Паненка. Большую часть своей карьеры Антонин провел в пражском "Богемиансе" (1967-1981) и венском "Рапиде" (1981-1985). Выступал также за австрийский "Санкт-Пельтен" (1985-1987). На клубном этапе он дважды ставал чемпионом Австрии и трижды завоевывал Кубок этой страны. Был финалистом Кубка кубков. А также – чемпионом Европы-1976 года и бронзовым призером Евро-1980 года. Помимо этого, признавался лучшим игроком Чехословакии 1980 года.

Антонин Паненка - фото с открытых источников

Стиль "паненка"

В историю футбола чехословацкий полузащитник вошел, как создатель особого стиля исполнения одиннадцатиметрового. Все мы видели сотни раз как били пенальти: Пирло, Рамос, Месси, Зидан. А как здесь не вспомнить выполнение в 1/8 финала ЧМ-2006 в Германии одиннадцатиметрового Артемом Милевским. Футболист подошел к "точке" и решил бить не на силу и точность, а на хитрость. В результате, вратарь, выбрав угол прыгает, а Артем ударил мягко под мяч и по дуге отправил его в центр ворот. Голкиперу только оставалось провожать "круглого" взглядом.

Такой стиль выполнения пенальти, после чемпионата Европы 1976 года, вошел в историю футбола под названием "паненка". Изобретателем этого чуда стал полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка.

Как это было

Впервые в истории крупных международных соревнований, в финале Евро-1976 года чемпион континента решался в серии пенальти. Сборным ФРГ и Чехословакии не хватило ни основного, ни добавочного времени, чтобы определить победителя (2:2). После седьмого пробития пенальти счете был 4:3, (удар немецкого игрока Хенесса выявился очень неточным, мяч пролетел над перекладиной) к "точке" подошел 27-летний Антонин Паненка. Его удар стал решающим в этом финале.

Паненка не сильно подсек "круглого", который полетел по центру, а вратарь сборной ФРГ Майер прыгнул влево. Он несильно подсек мяч по центру, а голкипер сборной ФРГ Зепп Майер прыгнул влево – 5:3 и чемпионом Европы стала сборная Чехословакии.

В дальнейшем, это имя футбольный мир слышал не один раз. Легендарное исполнение пенальти Паненки вошло в историю "игры миллионов". С тех пор многие выполняли "паненку", но едва ли кто смог улучшить оригинал.

По словам самого Антонина, после тренировок он оставался с вратарем команды и бил ему одиннадцатиметровые. Обычно они играли на шоколад или баночку пива. Не всегда Паненки удавалось выигрывать. Поэтому однажды ему пришла в голову одна идея – ударить просто и легко по центру, ведь в основном голкиперы пытаются угадать угол и прыгнуть туда. В результате футбольный мир увидел чудо под названием "паненка".

Всего за сборную Чехословакии провел 59 матчей, забил 17 мячей.

Завершив карьеру, Антонин Паненка остался в футболе. В частности, возглавляет "Богемианс" в качестве президента клуба.

В прошлом году Антонин подхватил коронавирус. Сильно болел, но в результате смог вылечиться.

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