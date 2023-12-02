Составь на матч "Жирона" - "Валенсия": кто из украинцев в основе

Сегодня в рамках 15 тура испанской Ла Лиги встретятся "Жирона" и "Валенсия". За бело-красных играют два украинца Артем Довбык и Виктор Цыганков, а за "летучих мышей" Роман Яремчук. Стали известны стартовые составы команд, передают "Комментариев".



Цыганков и Довбик празднуют гол. Фото с открытых источников

Состав "Жироны": Гассанига (В), Гарсия А. (К), Гарсия Э., Блинд, Гутьеррес, Эррера, Лопес, Мартин, Савио, Цыганков, Довбык.

Состав "Валенсии": Гасиоровские, Габриэл Паулиста (К), Герра, Дуро, Коррея, Лопес, Мамардашвили, Москера, Пепелу, Перес, Фулькье.

Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Где будут транслировать матч

Игру "Жирона" — "Валенсия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 15:00.

1 декабря, пятница

"Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"

2 декабря, суббота

"Жирона" 15:00 "Валенсия"

"Атлетик" 17:15 "Райо Вальекано"

"Реал Мадрид" 19:30 "Гранада"

"Осасуна" 22:00 "Реал Сосьедад"

3 декабря, воскресенье

"Мальорка" 15:00 "Алавес"

"Альмерия" 17:15 "Бетис"

"Севилья" 19:30 "Вильяреал"

"Барселона" 22:00 "Атлетико"

04 декабря, понедельник

"Сельта" 22:00 "Кадис"

Больше спортивных новостей

Читайте также, что вчера состоялся матч между двумя лидерами Саудовской профессиональной лиги Аль-Хилялем и Аль Насром. Обзор самых интересных моментов матчей и голов смотрите в материале "Комментариев".

Напомним, что трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее, в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.



