Соперник киевского "Динамо" считает, что у него хорошие шансы победить украинский клуб

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Владимир Лавский
Главный тренер голландского клуба АЗ Арне Слот поделился мнением о противостоянии с киевским "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом он сообщил в интервью голландскому изданию voetbalprimeur.nl.
"После переноса матча первого тура Эредивизии (Высшей лиги чемпионата Нидерландов) наши шансы пройти дальше значительно увеличились. По крайней мере, я так считаю. Вот если бы мы играли в субботу, как это запланировано по календарю, то тогда бы могли возникнуть проблемы. Что будет дальше? Для этого надо пройти "Динамо". Да, уже известно, что наша пара выходит на победителя игр "Рапид" - "Гент". Не хочется их недооценивать, но мы выглядим предпочтительнее. Но, повторюсь, спешить не будем", - сказал Слот.
Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, какой канал покажет матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Им стал "2+2".
Матч "Динамо" - "АЗ" пройдет 15 сентября в Киеве на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Начало встречи - в 19.55.
Напомним, в связи с карантинными ограничениями исход противостояния решится с одного матча, который как раз и пройдет в Киеве.
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