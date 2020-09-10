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Стало известно, какой канал покажет матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

Домашнюю встречу "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов покажет телеканал 2+2

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

Телеканал 2+2 покажет домашнюю встречу киевского "Динамо" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против команды "АЗ" (Алкмаар) из Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

Стало известно, какой канал покажет матч киевского "Динамо" в Лиге чемпионов

Матч пройдет 15 сентября в Киеве на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Начало встречи - в 19.55.

Напомним, в связи с карантинными ограничениями исход противостояния решится с одного матча, который как раз и пройдет в Киеве. В четвертом (заключительном) раунде квалификации киевляне могут сыграть против победителя пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).

"АЗ" - обладатель второго места в чемпионате Нидерландов прошлого сезона, который так и не был закончен в связи с эпидемией коронавируса. 

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо с победы стартовало в новом сезоне чемпионата Украины. 


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