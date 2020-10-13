Событие года: сборная Украины в ослабленном составе обыгрывает Испанию

Сборная Украины в матче 4-го тура Лиги наций дома сенсационно обыграла сборную Испании. Единственный мяч во встрече забил Виктор Цыганков.

Украинцы, учитывая кадровые проблемы, с первых минут начали играть от обороны, а вот испанцы пошли атаковать большими силами. Родри, Фати, Рамос и не только угрожали воротам Бущана, однако Георгий в этот вечер поставил себе очень высокую планку и постоянно ее держал. До перерыва гости так и не смогли поразить ворота украинцев, и казалось, что это дело времени.

Сразу после перерыва ситуация на поле особо не изменилась. И дальше продолжилось давление, но для испанцев безрезультатное. Ключевой момент случился в середине второго тайма, когда на поле вышел Виктор Цыганков. Сначала ему больше приходилось играть в обороне, пока на 76-й минуте Андрей Ярмоленко не вывел его один на один с де Хеа. Полузащитник "Динамо" не сплоховал и с 20 метров мощно пробил под правую штангу.

Конечно, гости не готовы были к такому развитию событий, продолжили атаковать и дальше, но Бущана в этот вечер было не пробить.

Таким образом, после четырех сыгранных матчей у Украины четыре очка, и подопечные Шевченко практически гарантировали себе место в элитном дивизионе Лиги наций.

Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины потерпела самое позорное поражение в истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!