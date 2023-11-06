Сможет ли "Шахтер" обыграть "Барселону": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Уже завтра донецкий "Шахтер" проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против Барселоны. "Комментарии" посмотрели кому отдают предпочтение букмекеры и какие коэффициенты на этот матч.



Конопля в матче с "Барселоной". Фото прес-служба "Шахтера"

"Барселона" явный фаворит

На победу "Шахтера" букмекеры дают коэффициент 11,00, а в том, что сильнее окажется "Барселона", они почти уверены — 1,31. На ничью же дается коэффициент 6,60. Самыми вероятными авторами забитых голов букмекеры видят Роберта Левандовского (коэф. 1,65), Жоау Феликса (2,60) и Феррана Торреса (2,60).



Игра Барселона – Шахтер состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Донецкий клуб после трех сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Барселона" выиграла все свои три матча и идет на первой позиции в группе.



В тот же день в 13:00 "Шахтер" U-19 сыграет с "Барселоной" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Матч состоится на стадионе "Эдмунд-Пламбек" в городе Нордерштедт.



Заявка команды на игру с "Барселоной"

Вратари: Артур Рудько, Тимур Пузанков, Дмитрий Потрошитель



Защитники: Валерий Бондарь, Став Лемкин, Георгий Гочолеишвили, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Новатус Мироши, Ефим Конопля, Эдуард Козик, Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий



Полузащитники: Дэнил Кастилло, Тарас Степаненко, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Дмитрий Топалов, Егор Назарина, Невертон, Алексей Кащук



Нападающие: Даниил Сикан, Богдан Вьюник, Кевин Келси



Также "Комментарии" писали, что 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024. Хотя раньше об этом не было известно, но 16 ноября команда Сергея Реброва сыграет еще один матч.

