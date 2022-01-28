logo

BTC/USD

37156.40

ETH/USD

2458.63

LTC/USD

107.53

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Скандальный украинский футболист в будущем решил продолжить карьеру, в другом виде спорта
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальный украинский футболист в будущем решил продолжить карьеру, в другом виде спорта

Видео изнурительной тренировки Селезнева

сегодня, 20:25
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:








Как стало известно, 36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта.

Скандальный украинский футболист в будущем решил продолжить карьеру, в другом виде спорта

Евгений Селезнев - фото из пресс-служба "Минай"

Как сообщает fanday.net, спортсмен заявил, что хочет активно заняться любительским боксом, после того как оставит карьеру профессионального футболиста.

"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский освоить, но пока футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что как закончу с футболом, меня натренируют и я поеду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит, есть порох", – заявил Селезнев в интервью клубной пресс-службе.

Кроме того, Евгений рассказал, что тренировки по боксу отнимают гораздо больше сил, чем футбольные, но все подробности расслышать не удалось, поскольку в ходе интервью спортсмен не догадался избавиться от капы. 

Специальное видео с боксерской тренировки ветерана украинского футбола подготовила пресс-служба закарпатского клуба.


Стоит отметить, что Селезнев перешел в "Минай" в качестве свободного агента в начале этого сезона. На сегодняшний день он провел в составе ужгородской команды 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Стоит отметить, что не так давно, форвард обматерил в телефонном разговоре представителя СМИ.

В выпуске футбольной передачи "Та то таке" (от 25 ноября 2021 года) журналист Андрей Сенькив распространил информацию о нарушении игроком дисциплины. Это сильно разозлило Селезнева и он начал звонить по телефону журналисту и крыть его бешеным матом, выражая свое возмущение. Также Евгений Селезнев пригрозил приехать в Киев и поквитаться с журналистом.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о плюсах и минусах тактических футбольных схем.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fanday.net/news/seleznev-zakonchu-kareru-i-poidu-v-lyubitelskii-boks-khochu-eshe-i-taiskii-osvoit
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!