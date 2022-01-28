Скандальный украинский футболист в будущем решил продолжить карьеру, в другом виде спорта



















Как стало известно, 36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта.

Евгений Селезнев - фото из пресс-служба "Минай"

Как сообщает fanday.net, спортсмен заявил, что хочет активно заняться любительским боксом, после того как оставит карьеру профессионального футболиста.

"Закончу карьеру и пойду в любительский бокс. Я хочу еще и тайский освоить, но пока футболист, то переживаю за ноги. Мне сказали, что как закончу с футболом, меня натренируют и я поеду на турнир. Выдерживаю три тренировки в день, значит, есть порох", – заявил Селезнев в интервью клубной пресс-службе.

Кроме того, Евгений рассказал, что тренировки по боксу отнимают гораздо больше сил, чем футбольные, но все подробности расслышать не удалось, поскольку в ходе интервью спортсмен не догадался избавиться от капы.

Специальное видео с боксерской тренировки ветерана украинского футбола подготовила пресс-служба закарпатского клуба.





Стоит отметить, что Селезнев перешел в "Минай" в качестве свободного агента в начале этого сезона. На сегодняшний день он провел в составе ужгородской команды 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Стоит отметить, что не так давно, форвард обматерил в телефонном разговоре представителя СМИ.

В выпуске футбольной передачи "Та то таке" (от 25 ноября 2021 года) журналист Андрей Сенькив распространил информацию о нарушении игроком дисциплины. Это сильно разозлило Селезнева и он начал звонить по телефону журналисту и крыть его бешеным матом, выражая свое возмущение. Также Евгений Селезнев пригрозил приехать в Киев и поквитаться с журналистом.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о плюсах и минусах тактических футбольных схем.

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