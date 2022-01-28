Скандальный украинский футболист в будущем решил продолжить карьеру, в другом виде спорта

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Олег Терещенко
Как стало известно, 36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта.
Евгений Селезнев - фото из пресс-служба "Минай"
Как сообщает fanday.net, спортсмен заявил, что хочет активно заняться любительским боксом, после того как оставит карьеру профессионального футболиста.
Кроме того, Евгений рассказал, что тренировки по боксу отнимают гораздо больше сил, чем футбольные, но все подробности расслышать не удалось, поскольку в ходе интервью спортсмен не догадался избавиться от капы.
Специальное видео с боксерской тренировки ветерана украинского футбола подготовила пресс-служба закарпатского клуба.
Стоит отметить, что Селезнев перешел в "Минай" в качестве свободного агента в начале этого сезона. На сегодняшний день он провел в составе ужгородской команды 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Стоит отметить, что не так давно, форвард обматерил в телефонном разговоре представителя СМИ.
В выпуске футбольной передачи "Та то таке" (от 25 ноября 2021 года) журналист Андрей Сенькив распространил информацию о нарушении игроком дисциплины. Это сильно разозлило Селезнева и он начал звонить по телефону журналисту и крыть его бешеным матом, выражая свое возмущение. Также Евгений Селезнев пригрозил приехать в Киев и поквитаться с журналистом.
Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о плюсах и минусах тактических футбольных схем.
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