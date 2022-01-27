Тактические футбольные схемы: плюсы и минусы расстановок

Более века идут споры среди футбольных специалистов, о том, какая именно расстановка более эффективна не только в теории, но и на практике. Рrsport.net решила изучить данную тему и выделить плюсы и минусы каждой из популярных схем

Футбольная тактика - фото из открытых источников

Расстановка 1-4-4-2

Чаще всего, данная схема ассоциируется с британским футболом. На сегодняшний день она не сильно популярна, как тридцать-сорок лет назад. Для топ-клубов эта расстановка – признак поражения.

Плюсы:

- имея двух нападающих – защитникам и полузащитникам легче выводить мяч на поле соперника;

- при такой схеме форварды нуждаются минимальной поддержке полузащиты;

- игроки соперника вынуждены растягивать свою линию обороны, в которой остаются бреши.

Минусы:

- предсказуемость и древность схемы;

- наличие сильных центральных полузащитников;

- трудности в игре против команд, у которых в центральной полузащите 3 игрока.

Расстановка 1-4-3-3

На сегодняшний день эта схема до сих пор пользуется популярностью у ведущих мировых футбольных клубов.

Плюсы:

- отлично подходит в игре против соперника с двумя игроками в центре;

- свобода действий для защиты;

- легко можно сменить на 1-4-1-4-1.

Минусы схемы:

- большая ответственность за игру на центральном нападающем;

- система рушится, если нет доверия среди партнеров.

Расстановка 1-4-2-3-1

Такая схема очень предпочтительна в чемпионатах Германии и Испании.

Плюсы:

- более эффективная передача мяча по треугольной траектории;

- снятие излишней нагрузки с полузащитников;

большее количество голевых моментов и шансов забить у нападающих.

Минусы:

- постоянная физическая нагрузка на игроков;

- необходимость игрокам атаки периодически переходить в оборону;

Расстановка 1-4-5-1 (1-4-1-4-1)

Часто эту схему игры выбирают команды, которые стремятся избежать поражения в матчах на выбывание.

Плюсы:

- большой процент владения мячом.

Минусы:

- изолированная позиция одиноких нападающих.

Расстановка 1-3-5-2

В Италии эта схема игры в футбол вновь становится популярной. Но для ее правильного функционирования необходимо иметь в запасе очень опытных фланговых защитников.

Плюсы:

- эффективна для создания контратак;

отличное оружие против контратак со стороны соперника.

Минусы:

- сложность расстановки игроков на поле, требующей большого разнообразия футболистов в команде.

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