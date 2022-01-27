Тактические футбольные схемы: плюсы и минусы расстановок

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Олег Терещенко
Более века идут споры среди футбольных специалистов, о том, какая именно расстановка более эффективна не только в теории, но и на практике. Рrsport.net решила изучить данную тему и выделить плюсы и минусы каждой из популярных схем
Футбольная тактика - фото из открытых источников
Чаще всего, данная схема ассоциируется с британским футболом. На сегодняшний день она не сильно популярна, как тридцать-сорок лет назад. Для топ-клубов эта расстановка – признак поражения.
Плюсы:
- имея двух нападающих – защитникам и полузащитникам легче выводить мяч на поле соперника;
- при такой схеме форварды нуждаются минимальной поддержке полузащиты;
- игроки соперника вынуждены растягивать свою линию обороны, в которой остаются бреши.
Минусы:
- предсказуемость и древность схемы;
- наличие сильных центральных полузащитников;
- трудности в игре против команд, у которых в центральной полузащите 3 игрока.
На сегодняшний день эта схема до сих пор пользуется популярностью у ведущих мировых футбольных клубов.
Плюсы:
- отлично подходит в игре против соперника с двумя игроками в центре;
- свобода действий для защиты;
- легко можно сменить на 1-4-1-4-1.
Минусы схемы:
- большая ответственность за игру на центральном нападающем;
- система рушится, если нет доверия среди партнеров.
Такая схема очень предпочтительна в чемпионатах Германии и Испании.
Плюсы:
- более эффективная передача мяча по треугольной траектории;
- снятие излишней нагрузки с полузащитников;
большее количество голевых моментов и шансов забить у нападающих.
Минусы:
- постоянная физическая нагрузка на игроков;
- необходимость игрокам атаки периодически переходить в оборону;
Часто эту схему игры выбирают команды, которые стремятся избежать поражения в матчах на выбывание.
Плюсы:
- большой процент владения мячом.
Минусы:
- изолированная позиция одиноких нападающих.
В Италии эта схема игры в футбол вновь становится популярной. Но для ее правильного функционирования необходимо иметь в запасе очень опытных фланговых защитников.
Плюсы:
- эффективна для создания контратак;
отличное оружие против контратак со стороны соперника.
Минусы:
- сложность расстановки игроков на поле, требующей большого разнообразия футболистов в команде.
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