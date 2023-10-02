Скандальная позиция УЕФА: встали на сторону России

На прошлой неделе УЕФА шокировал футбольный мир решением возобновить выступления на международной арене для молодежных сборных из России. Таким образом, российские футболисты смогут принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы U-17.

Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото из открытых источников

После озвученного решения от УЕФА футбольные федерации нескольких стран отреагировали на возвращение россиян к соревнованиям и заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими футболистами. К бойкоту присоединились Украина, Англия, Польша, Латвия, Ирландия, Швеция, Норвегия, Дания и другие страны.

Как стало известно Sky Sports, УЕФА отреагировала на такую инициативу Украины и ее союзников и разослала некоторым федерациям из этих стран письма. В сообщении указывалось, что УЕФА не соглашается с бойкотом стран и не собирается отказываться от предыдущего решения.

"Мы не хотели, чтобы детей и молодежь наказывали за проступки взрослых", – объяснили в УЕФА скандальное решение.

Напомним, что это первый значительный шаг по ослаблению санкций против России от УЕФА с начала полномасштабного вторжения. Юношеские сборные, которым разрешено будет участвовать в соревнованиях, будут играть матчи только за пределами РФ без использования гимна и флага России.

Россияне уже отреагировали на допуск молодежных сборных на чемпионат Европы U-17 и выразили негодование. Они недовольны тем, что их команды могут участвовать в международных матчах без национальных цветов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин в начале сентября объявил о времени, когда Россия вернется в мировой футбол.

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